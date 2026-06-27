"Wir haben noch 90 Minuten vor uns und erst in Köthen wird über den Aufstieg entschieden", sagt der CFC-Coach: "Es ist noch nichts gewonnen oder verloren. Wir benötigen nochmal so eine Leistung wie in Gardelegen, um erfolgreich zu sein."

Zu Gast in der Westaltmark hatte Marcel Dropp in der 89. Minute den erlösenden Siegtreffer erzielt. Für Hoffmann war es "ein rundum gelungener Auswärtsauftritt" der Germanen. "Das, was wir uns vorbereitet haben, hat zum Großteil funktioniert. Wir waren über 90 Minuten sehr gut im Spiel. Der Sieg in den Schlussminuten war meiner Ansicht nach verdient und das Tor überfällig."

Nur in einem Bereich hatten die Köthener in den Augen ihres Trainers noch Luft nach oben. "Wir hatten ein deutliches Chancenplus. Damit hadere ich ein bisschen, dass wir unsere Chancen nicht konsequenter ausspielen", erklärt Hoffmann. Dann hätte der Vorteil des CFC Germania für das Rückspiel um den Verbandsliga-Aufstieg am Samstagabend größer sein können.