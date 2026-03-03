"Es ist noch gar nicht an den Klassenerhalt zu denken"

– Foto: Rolf Schmietow

Die Damen des TSV Stelle stehen aktuell auf dem dritten Platz und befinden sich damit mitten im Titelrennen. Nur zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Apensen, doch auch nach unten ist es enorm eng. Karina Eckhoff hat unsere Fragen zur Winterpause beantwortet im FuPa-Wintercheck..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Mit dem Verlauf der Hinrunde können wir recht zufrieden sein, wenn man sich den Tabellenplatz anschaut. Allerdings ist dieser Tabellenplatz nicht sehr aussagekräftig, da viele Mannschaften noch Nachholspiele der Hinrunde bestreiten müssen. Mit 5 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz ist trotz des 3. Tabellenplatzes noch gar nicht an den Klassenerhalt zu denken. Das wird in der Rückrunde noch ein hartes Stück Arbeit.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Die Vorbereitung lief auf Grund des Wetters und des hohen Krankenstandes leider sehr schleppend. Angefangen mit Einheiten im Fitnessstudio ging es dann weiter mit Laufeinheiten. Man hätte sich einen leichteren Start in die Vorbereitung der Rückrunde gewünscht, aber das wird sicherlich vielen Mannschaften so gehen.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Besonders in Erinnerung geblieben sind uns natürlich die Derbysiege gegen Eintracht Elbmarsch und TuS Fleestedt. Von diesen Ergebnissen zerrt man immer eine Weile. Allerdings dürfen wir uns darauf nicht ausruhen, sondern müssen diese Spiele auch in der Rückrunde wieder versuchen für uns zu entscheiden. Bis dahin heißt es erst mal fleißig weiter trainieren und als Mannschaft 90min+ für die Punkte kämpfen.





Wer wird Meister und warum?

Da die Liga in diesem Jahr eine echte Wundertüte ist und Jeder gegen Jeden gewinnen konnte, ist es schwer zur Halbserie einen klaren Aufstiegs-/Meisterfavoriten zu benennen. Unser Ziel wird es sein möglichst viele Punkte zu holen, um frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.



