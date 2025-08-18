„Es ist noch einmal ein Nachtisch für Spieler und Zuschauer“

Im FuPa-Teamcheck spricht Andreas Leins, neuer Trainer der Sportfreunde Großerlach in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall, über seine ersten Eindrücke seit Amtsantritt. Er ordnet die vergangene Saison ein, berichtet von den positiven Erfahrungen in der Vorbereitung und nennt seine klaren Ziele für die Zukunft. Außerdem erklärt er, warum Kapitän Max Neubauer für ihn ein Vorbild ist, wer seiner Meinung nach die Meisterschaftsfavoriten sind und weshalb er die Relegation am Saisonende als wertvollen Bestandteil betrachtet.

Ein neuer Trainer übernimmt Verantwortung Seit dem 18. Juli 2025 steht Andreas Leins an der Seitenlinie der Sportfreunde Großerlach. Er hat den Verein erst kurz vor Beginn der Vorbereitung übernommen und damit eine Mannschaft, die eine schwierige Saison hinter sich hat. Auf die Frage nach der abgelaufenen Spielzeit wird er deutlich: „Da ich erst seit dem 18. Juli der neue Trainer bin, denke ich, nicht zufriedenstellend der Verlauf der letzten Saison.“

Ein Mannschaftsgefüge, das Freude macht Leins betont, dass er die Entwicklung nicht an einzelnen Spielern festmachen möchte. Ihm ist wichtig, dass die gesamte Mannschaft Spaß am Fußball hat. Dennoch hebt er einen Akteur hervor, der für ihn in besonderem Maße herausragt. „Eigentlich das ganze Team, das Spaß hat an dem, was wir tun, aber wenn ich einen herausheben würde, dann unseren Capitano Max Neubauer, der immer vorangeht, sich für nichts zu schade ist, ein echtes Vorbild.“ Neubauer ist damit nicht nur sportlich wichtig, sondern verkörpert die Werte, die Leins von seiner Mannschaft erwartet: Einsatz, Leidenschaft und Bereitschaft, für das Team Verantwortung zu übernehmen.

Vorbereitung mit Teamgeist und guter Beteiligung Die ersten Wochen als Trainer standen ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Saison 2025/2026. Dabei hat Leins bewusst auf mannschaftliche Geschlossenheit gesetzt. „Teambilding, gute Trainingsbeteiligung, erste Testspiele verloren, zwei und drei verdient gewonnen – positive Stimmung in der Mannschaft und im Umfeld“, beschreibt er die ersten Eindrücke. Entscheidend ist für ihn nicht nur die sportliche Weiterentwicklung, sondern auch das gemeinsame Auftreten auf und neben dem Platz. Dass sich bereits jetzt eine positive Stimmung innerhalb des Teams und im Vereinsumfeld entwickelt hat, ist für den neuen Trainer ein zentraler Fortschritt.

Klare Zielsetzung für die neue Spielzeit

Andreas Leins formuliert ehrgeizige, aber gleichzeitig realistische Ziele für die kommende Saison. „Zielsetzung für die kommende Spielzeit wird sein, immer 100 % online auf dem Platz und neben dem Platz zu sein, meine Spielidee umzusetzen, das richtige Maß zu finden, über 90 Minuten jedes Spiel zu bewältigen, positiv zu bleiben, wenn’s mal nicht laufen sollte und vor allem, dass alle Spieler verletzungsfrei bleiben.“ Damit verbindet er sportliche Vorstellungen mit mentaler Stärke. Für ihn ist es entscheidend, dass die Mannschaft nicht nur taktisch überzeugt, sondern auch im Kopf stabil bleibt und Rückschläge wegsteckt.

Blick auf die Favoriten in der Kreisliga B2

Natürlich richtet Leins den Fokus auf seine eigene Mannschaft, doch er hat auch die Konkurrenz im Blick. Nach seiner Einschätzung gibt es zwei klare Favoriten auf die Meisterschaft. „Meiner Meinung nach könnte Leutenbach oder Kirchberg die Nase vorne haben, wenn sie konstant bleiben.“ Für den Trainer steht damit fest, dass Konstanz der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Seine Sportfreunde Großerlach möchte er so aufstellen, dass sie mit solchen Gegnern mithalten können.

Kader bleibt zusammen – Stabilität als Vorteil

Ein Vorteil für die Arbeit des neuen Trainers ist, dass er keine Abgänge verkraften muss. „Nein, der aktuelle Kader bleibt bestehen, eventuell kommt der eine oder andere Spieler noch in der Winterpause dazu“, erklärt Leins. Das gibt ihm die Möglichkeit, mit einer eingespielten Gruppe zu arbeiten und Schritt für Schritt seine Ideen zu implementieren. Zugleich bleibt er offen für Veränderungen, die im Winter zusätzliche Impulse geben könnten.

Relegation als wertvoller Abschluss

Zur Relegation am Ende der Saison hat Leins eine klare Meinung. „Ja, warum nicht, ist noch einmal ein Nachtisch für Spieler und Zuschauer.“ Er sieht in diesen Spielen einen besonderen Reiz und eine zusätzliche Motivation, die Saison mit Spannung und Emotionen abzuschließen. Für ihn sind die Relegationspartien nicht nur sportlicher Wettbewerb, sondern auch ein Ereignis, das Mannschaft und Umfeld noch einmal besonders zusammenbringt.

Ein Neustart mit viel Energie

Der FuPa-Teamcheck mit Andreas Leins zeigt, dass bei den Sportfreunden Großerlach vieles auf Aufbruch steht. Ein neuer Trainer mit klaren Vorstellungen, ein Kader, ein starker Kapitän als Vorbild und eine Mannschaft, die in der Vorbereitung neue Energie gesammelt hat – all das sind Faktoren, die Hoffnung machen. Während Leins die Konkurrenz respektvoll einschätzt, legt er den Fokus konsequent auf die eigenen Ziele: volle Einsatzbereitschaft, Umsetzung seiner Spielidee und die Gesundheit der Spieler. Die Sportfreunde Großerlach wollen mit diesem Mix in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall ein neues Kapitel aufschlagen.