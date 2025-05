Ständiger Unruheherd: Zornedings (rot) Maximilian Hotz löste mit seinen Balleroberungs- und Wendemanövern unter anderem den 1:0-Führungstreffer aus. – Foto: sro

„Es ist noch ein Weg zu gehen" – Zorneding macht Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt Bezirksliga Ost

Dank eines 3:1-Erfolgs im Kellerduell gegen den TuS Holzkirchen hat der TSV Zorneding im Abstiegskampf nun alle Trümpfe in der Hand.

Dem TSV Zorneding ist ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Die Mannschaft von Trainer Sascha Bergmann gewann am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Ost ein 3:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den TuS Holzkirchen, der die Weichen für einen erfolgreichen Saisonabschluss am kommenden Wochenende stellte. Gestern, 13:30 Uhr TSV Zorneding Zorneding TuS Holzkirchen Holzkirchen 3 1 Abpfiff

„Es ist optimal gelaufen für uns. Natürlich war es ein super wichtiger Sieg. Aber es ist noch ein Weg zu gehen. Wir müssen fokussiert weitermachen“, erklärte Bergmann nach der Partie. Vor rund 280 Zuschauern präsentierten sich die Zornedinger am Sonntagnachmittag in ihrem Sportpark vor allem vor dem gegnerischen Tor höchst konzentriert. Luis Mikusch nutzte gleich die erste Möglichkeit des TSV, als Maximilian Hotz in einer Pressingsituation den Ball eroberte und Markus Weth den Pass ins Zentrum für Mikusch durchließ. Zornedings Angreifer blieb vor dem gegnerischen Tor eiskalt und brachte den TSV in Führung (28.). Zu Beginn der zweiten Hälfte trat erneut Mikusch in Erscheinung, als er zunächst im Holzkirchener Strafraum regelwidrig gestoppt wurde und daraufhin den fälligen Elfmeter selbst verwandelte (48.). „Es war natürlich ein perfekter Start für uns in die zweite Halbzeit“, freute sich Coach Bergmann.