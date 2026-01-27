"Es ist noch alles möglich"

Wir sind mit dem 4. Platz zufrieden da wir in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen liegen, trotz eines unglücklichen Spielplans.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Wir mussten zur PSG 05 Türk. SV Mühlacker, 08 Mühlacker und dem TSV Ötisheim drei Spiele aufholen, zweimal spielfrei und eine Mannschaft hat sich vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die Rückrunde startet am 8. März, für uns aber erst am 22. März.

Weder Abgänge noch Zugänge. Unser bewährtes Trainerteam bleibt auch zusammen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die Mannschaften die man vorne erwartet hat, stehen auch dort. Mit Ausnahme des TSV Ötisheim. Die Mannschaft spielte letzte Saison gegen den Abstieg. Jetzt hat sie noch Chancen auf einen Aufstiegsplatz.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Können wir ordentlich punkten, wenn wir aus der verlängerten Winterpause kommen, dann ist für uns alles möglich.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Da unsere Mannschaft bei den letzten Weltmeisterschaften schon in der Vorrunde scheiterte, könnte es sie diesmal bis ins Viertelfinale schaffen. Mehr wäre natürlich sehr toll.

Favorit: Ganz eindeutig Frankreich. Wenn sich niemand ernsthaft verletzt, haben die einen Kader der seinesgleichen sucht.