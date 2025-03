"Es ist nichts scheisser als Platz zwei"

Neu im Team ist Gian Boos , der beim FC Witikon mit 4 Treffern aus 5 Spielen zu überzeugen wusste. Um den Platz an der Sonne zu verteidigen, braucht es nicht nur Tore, sondern auch einen Mann, der den Kasten sauber hält. Mit Dennis Brecher hat Stäfa einen Topmann auf dieser Position. Lediglich 13 Gegentreffer in ebenso vielen Partien sprechen für den Keeper. Für FuPa hat er seine Traumzwölf zusammengestellt, in der auch einige seiner jetzigen Teamkollegen vorkommen.

Rückkehrer soll helfen, die Serie auszubauen

Der zweitplatzierte SC Veltheim hat sich in Nizza auf die Rückrunde vorbereitet. Mit dabei auch Winterneuzugang Jonas Duske. Der Routinier kehrt aus Regensdorf zurück, und man erinnert sich in Veltheim gerne an die Saison 22/23, als Duske 14 Tore in 22 Spielen erzielen konnte.

Die Veltemer wollen an die beeindruckende Hinrunde (12 Spiele in Serie ungeschlagen) anknüpfen und dabei sollen auch Duskes Tore helfen. Der SCV liegt nur einen Zähler hinter Leader Stäfa zurück und kann bereits am zweiten Spieltag der Rückserie beim Direktduell den Kontrahenten im Aufstiegskampf zu überholen versuchen. Im letzten Test vor dem Start gelang Veltheim ein 1:0-Sieg über Red Star 2.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SC Veltheim (@scveltheim)

Aufstiegs-Geschenk zum Jubiläum

In Herrliberg wird gefeiert. Zum einen freut man sich immer noch über den starken dritten Zwischenrang und die damit verbundene Chance, weiterhin um den Aufstieg mitzuspielen. Auf der anderen Seite steht das grosse Jubiläumsjahr des FCH auf dem Programm: 50 Jahre FC Herrliberg - wir gratulieren.

Ein Aufstieg wäre wohl das bestmögliche Geschenk für die Mannschaft von Trainer Benjamin Benz, die sich im spanischen Benidorm auf die Jubiläums-Rückrunde vorbereitet hat. Die letzten Tests in heimischen Gefilden liefen unterschiedlich. Auf die 0:5-Niederlage gegen Seefeld, reagierte man mit einem 6:0-Erfolg gegen Höngg 2. Bilder vom Testspiel FC Herrliberg gegen FC Seefeld (0:5) findet ihr in unserer Galerie. Der letzte Test gegen den FC Unterstrass endete 2:2.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Herrliberg (@fc_herrliberg)

Mit Heimstärke die Aufstiegsmission lancieren

Die vierte Mannschaft mit grossen Aufstiegsambitionen aufgrund der starken Hinrunde ist der FC Seuzach. Die Seuzemer haben sich im Trainingslager auf Gran Canaria für den Start am Samstag vorbereitet. Dabei trifft man zu Hause auf Glattbrugg.

Die bisherigen sechs Erfolge in den sechs Heimspielen sprechen dem FCS eine kleine Favoritenrolle zu. Ein Sieg zum Start dürfte eine wichtige Moralspritze für die kommenden Aufgaben rund um die die Misson Aufstieg sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Seuzach (@fcseuzach)

In Lauerstellung auf Fehler der Top-4

Neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Stäfa und der 5. Zwischenrang. Sollte der FC Wiesendangen gut in die zweite Saisonhälfte starten und eine Serie hinlegen, dann kann man möglicherweise nochmal ganz oben mit angreifen. Die Mannschaft ist zusammengeblieben und wurde mit Domenico Canuccio (von Brüttisellen) und Gian Meili (Frauenfeld) ergänzt. Das Trainingslager fand in Vilamoura (Portugal) statt.

Den letzten Test konnte der FCW auswärts gegen Wettswil-Bonstetten 2 mit 2:1 für sich entscheiden. Auf dem Rietsamen ist man bereit für die Rückrunde als erster Verfolger der Top-4-Mannschaften.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Wiesendangen (@fc_wiesendangen)

Mit frischen Kräften und Almeidas Toren oben etablieren

Mit dem FC Brüttisellen-Dietlikon etablierte sich ein weiterer Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte. Lange Zeit spielte die Truppe um Trainer Zahir Idrizi, dessen Vertrag bereits vorzeitig verlängert wurde, sogar in den Top-3 der Liga mit. Zum Abschluss der Hinrunde ging dem FCB ein wenig die Luft aus. Für den Angriff auf eine Top-5-Platzierung wurde der Kader nochmals ein wenig angepasst.

Joâo Miguel Pereira Almeida ist in der Winterpause von FuPa zum Klick-König der 2. Liga Gruppe 2 gekürt worden. Insgesamt wurde Brüttisellens Toptorjäger Fünfter von den 30 Profilen mit den meisten Seitenaufrufen 2024. Die Klicks helfen zwar nicht zum Ligaerhalt, aber Almeidas 11 Treffer in 13 Spielen dürften definitiv ein Argument sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Brüttisellen-Dietlikon (@fc_bruettisellen_dietlikon)

Mit Ponstan und Powerade zum Ligaerhalt

Der FC Greifensee scheint gerüstet und die Spieler wissen, was es braucht für eine erfolgreiche Rückrunde. Die Hinrunde gestalteten die Oberländer überzeugend und landeten auf dem 7. Zwischenrang. Auch das letzte Testspiel gegen den Lokal-Rivalen aus Wetzikon konnte mit einem 4:2-Auswärtserfolg positiv absolviert werden.

Doch lassen wir die Protagonisten selbst zu Wort kommen und stellen hier nochmals die Frage: Und was darf am Match-Day nicht fehlen?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Greifensee 🟡🔴 (@fcgreifensee)

Christens Tore für den ersten Auswärtssieg

Obschon der FC Gossau ZH mit Riley Christen den besten Toschützen der Liga in seinen Reihen weiss, gelang es den Oberländern nicht, über den 8. Zwischenrang hinauszukommen. Im Trainingslager in Marbella (Spanien) wurde der Grundstein für eine erfolgreiche Rückserie gelegt und dabei im letzten Test ein 2:1-Erfolg gegen den FC Affoltern am Albis eingefahren.

Die Mannschaft verzeichnet keinerlei Abgänge und wird alles daran setzen, zum Auftakt in Thayngen den ersten Auswärtssieg der Saison zu realisieren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Gossau ZH (@fcgossauzh)

Mit neuen Spielern zum Klassenerhalt

Das Kader des FC Glattbrugg wurde in der Winterpause grundsaniert. Acht Abgängen stehen sieben Neuzuzüge gegenüber. Für den Ligaerhalt hat man sämtliche Register gezogen und versucht, mit frischem Wind den Turnaround zu schaffen.

Die Generalprobe im Test gegen Rapperswil 2 missglückte mit einer 0:2-Niederlage. Zum Auftakt steht der schwere Gang zum heimstarken Mit-Aufstiegsfavoriten Seuzach an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Glattbrugg (@fc_glattbrugg)

Trainer-Chaos sorgt für unruhige Vorbereitung

Der FC Phönix Seen gestaltete die Winterpause mit diversen Trainerwechseln. Zuerst gab man die Trennung von Manuel Trashorras bekannt, um für die Rückrunde neue Impulse zu setzen. Es folgte die Bekanntgabe des neuen Trainers Ergün Dogru. Für den 51-Jährigen eine Rückkehr in die Eulachstadt. Aufbruchstimmung bei Phönix, und Sportchef Volkan Aydin erklärte im FuPa-Podcast den notwendigen Wechsel.

Knapp drei Wochen vor dem Start in die zweite Meisterschaftshälfte folgte der nächste Paukenschlag. Nach fünf Testspielen kam es zum Bruch mit Neu-Trainer Dogru. Eine Woche nach der Trennung wurde mit Ardian Laski die nächste Lösung präsentiert. Eine ruhige Vorbereitung sieht auf jeden Fall anders aus. Das 9:0 im Testspiel gegen den FC Oerlikon/Polizei mit dem 6-fachen Torschützen Tobias Von Arx verheisst auf jeden Fall Zuversicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Phönix Seen (@fc.phoenixseen)

Taktikfuchs soll Ligaerhalt herbeiführen

Aufsteiger FC Embrach steht knapp über dem Strich. Damit dies auch Ende Saison der Fall ist, muss Trainer Rico Hölzel sein taktisches Geschick beweisen. Für FuPa stellte er bereits seine Traumzwölf zusammen, in der so einige ehemalige FCE-Spieler zu finden sind. Wieder im Kader der aktuellen Mannschaft befindet sich Marvin Baumgartner, der sein kurzes Intermezzo mit Bassersdorf beendet hat und nach Embrach zurückgekehrt ist.

Einen Rückschlag für den Verein gab es beim Kunstrasenbau. Der Gemeinderat von Lufingen verwehrt dem FC Embrach die Unterstützung des Projektes. Vielleicht ändert ja der Ligaerhalt etwas am Entscheid?