Es ist nicht die Achillessehne: Marco Mannhardt hat Glück im Unglück

Das 1:1 am vergangenen Freitag zu Gast beim SV Wacker Burghausen spielte für den FV Illertissen nach Schlusspfiff nur eine Nebenrolle. Der FVI bangte mit Marco Mannhardt. Der 22-Jährige hatte zuvor schon nach rund 20 Minuten vom Platz gemusst. Die Befürchtung: Eine böse Verletzung der Achillessehne. Nach einer MRT-Untersuchung am gestrigen Montag können die Illertisser nun leichte Entwarnung geben. Marco Mannhardt hatte Glück im Unglück, es hat zumindest nicht die Achillessehne erwischt...

"Marco hat sich eine Muskelbündelriss am Wadenansatz zugezogen und wird damit für ein paar Wochen ausfallen. Ob das nun gleichbedeutend mit dem Saison-Aus ist, das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir müssen die Entwicklung bzw. den Heilungsverlauf einfach abwarten. Es besteht zumindest die Hoffnung, dass er zum Landespokal-Finale am 24. Mai gegen die SpVgg Unterhaching dabei sein wird können", erklärt Illertissens Pressesprecher Hermann Schiller auf FuPa-Nachfrage.



Der gebürtige Oberbayer aus Trostberg (Lkr. Traunstein) war in der Winterpause der Saison 2022/23 vom TSV 1860 München nach Illertissen gekommen. Durch gute Leistungen konnte er sich in den Fokus von Profiklubs spielen. Ein Jahr später, Anfang des Jahres 2024, nahm Mannhardt ein Angebot des Drittligisten SC Verl an. Bei den Ostwestfalen fasste der Oberbayer aber nicht richtig Fuß und hoffte vergeblich auf den Durchbruch. Zum Ende der Sommer-Transferperiode kehrte er deshalb im August des vergangenen Jahres wieder nach Illertissen zurück. In alter Umgebung weiß er wieder zu überzeugen und steuerte in bislang 16 Einsätzen fünf Treffer für die Illertisser bei. Ob ein weiterer Einsatz oder ein weiterer Treffer dieser Spielzeit noch hinzukommt, ist nun nach seiner Verletzung äußerst fraglich.