"Es ist natürlich wieder ein etwas größerer Umbruch mit zehn Zugängen"

Nach dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg steht Türkspor Neckarsulm vor seiner Premiere in der fünfthöchsten Spielklasse. Spielertrainer Julian Grupp spricht im FuPa-Teamcheck über den aktuellen Stand der Vorbereitung, den verjüngten Kader – und den Wunsch, den Klassenerhalt möglichst früh zu sichern.

Wermutstropfen gibt es dennoch. Verletzungen begleiten das Training: „Wie halt immer in der Vorbereitung gab oder gibt es verletzte, angeschlagene Spieler.“ Besonders schwer traf es Mert Okar, der sich im ersten Training einen Faserriss in der Wade zuzog. Im Testspiel verletzte sich zudem Steven Neupert schwerer: „Er hat einen Außenbandriss im Sprunggelenk.“ Auch Melvin Avdic laboriert an muskulären Problemen und könnte das erste Pflichtspiel verpassen. „Alle anderen Spieler sind soweit wieder hergestellt“, so Grupp.

Zehn Neuzugänge – und alle voll im Takt

Ein personeller Umbruch prägte die Sommerpause: „Es ist natürlich wieder ein etwas größerer Umbruch mit Stand heute zehn Neuzugängen.“ Auch wenn Grupp nicht auf jeden einzelnen Zugang eingeht, macht er deutlich: „Was aber definitiv für alle gilt: Alle sind top motiviert, alle haben sich super integriert, alle ziehen voll mit.“ Die Trainingsintensität sei hoch, das Spieltempo gut. „Es herrscht eine gute Geschwindigkeit.“

Fabio Lettieri wurde zuletzt als weiterer Spieler ausgeliehen. Ob noch weitere Verstärkungen dazukommen, ist offen. „Dann schauen wir mal, was jetzt noch im Juli, im August passiert, wie wir in die Saison rein starten“, erklärt Grupp.

Kaderplanung nicht abgeschlossen – keine Abgänge geplant

Klar ist: Die Tür für weitere Zugänge bleibt offen. Gleichzeitig setzt man auf Stabilität im Bestand. „Stand jetzt sind keine Abgänge geplant“, sagt Grupp.

Jung, hungrig und voller Ehrgeiz

Die größte Stärke der neuen Mannschaft liegt für den Spielertrainer in der Struktur und Mentalität des Kaders. „Prinzipiell sind wir eine sehr hungrige Truppe“, betont Grupp. Im Sommer wurde der Kader zudem verjüngt. Das habe zur Folge, „dass viele Spieler noch nie in der Oberliga gespielt haben und das als persönliche Challenge sehen – und wir als Team natürlich auch.“

Diese Motivation, gemeinsam eine neue Liga zu erobern, soll zum zentralen Antrieb werden. Die Mischung aus Unbekümmertheit und Ehrgeiz will Grupp in positive Energie auf dem Platz übersetzen.

Ziel: Klassenerhalt so früh wie möglich

Als Aufsteiger ist das Saisonziel klar definiert. „Prinzipiell natürlich der Klassenerhalt – ganz klar“, stellt Grupp fest. Dabei geht es nicht nur ums Ergebnis, sondern auch um den Weg dahin: „Idealerweise wäre es, dass wir nicht bis Spieltag 34 im Abstiegskampf drin hängen.“ Ziel sei es, den Ligaverbleib möglichst früh zu sichern, um sich in der Oberliga langfristig etablieren zu können.

Die Favoriten kommen aus der Etat-Spitze

Bei der Einschätzung der Topteams hält sich Grupp bewusst zurück – auch weil Türkspor in dieser Spielklasse noch keine Erfahrungen sammeln konnte. „Da wir ja neu in der Liga sind, kennen wir die Liga natürlich nicht so gut wie die Verbandsliga.“ Dennoch benennt Grupp Mannschaften, die allein durch ihre finanziellen Mittel als Favoriten gelten: „Das ist der VfR Mannheim, dann vermutlich die Absteiger Villingen und Göppingen und dann auch der SSV Reutlingen.“ Diese Teams hätten vermutlich „den höchsten Etat beisammen.“

Kapitän bleibt: Kevin Rombach führt das Team

Auch in der neuen Liga setzt Türkspor Neckarsulm auf Kontinuität auf der Kapitänsposition. „Kevin Rombach war vergangene Saison schon Kapitän und hat einen super Job gemacht“, lobt Grupp. Torhüter Kevin Rombach steht für die mannschaftliche Geschlossenheit, die in der vergangenen Spielzeit ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg war. „Alle haben fest an unserem gemeinsamen Ziel drangehangen – so sind wir mannschaftlich geschlossen durch die Runde marschiert.“

Pflichtspielauftakt in Öhringen: Pokal mit Tücken

Am heutigen Freitag beginnt die neue Spielzeit für Türkspor Neckarsulm mit dem ersten Pflichtspiel – in der 1. Runde des WFV-Pokals bei der TSG Öhringen. Der Gegner ist ein Landesliga-Aufsteiger, der zuletzt ein Testspiel gegen den Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 1:0 gewann.

Grupp warnt eindringlich vor dem Underdog: „Uns erwartet dort eine Mannschaft, die hochmotiviert ist, die uns ein Bein stellen möchte.“ Er macht klar: „Die schenken uns keinen Zentimeter.“ Deshalb sei höchste Konzentration vom ersten Moment an gefragt: „Wir müssen das Spiel von Minute 1 an hochkonzentriert angehen, um beim Underdog bestehen zu können.“

Viel Energie, viele Fragezeichen – aber klare Richtung

Türkspor Neckarsulm startet mit großem Elan, einem hungrigen Kader und einem erfahrenen Kapitän in die Oberliga Baden-Württemberg. Spielertrainer Julian Grupp weiß, dass der Weg zum Klassenerhalt anspruchsvoll wird – doch mit Leidenschaft, Geschlossenheit und fokussierter Arbeit will sein Team möglichst früh die nötigen Punkte holen. Der erste Härtetest wartet bereits am heutigen Freitagabend.