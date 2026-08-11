"Es ist natürlich bitter" - Volkmarode unterliegt Gifhorn 1:4

– Foto: L. Höthke & J. Jansen

Der SC Rot-Weiß Volkmarode ist mit einer 1:4-Niederlage gegen den MTV Gifhorn in die neue Saison gestartet. Dabei hatte die Mannschaft von Spielertrainer Collin Gerstung selbst zahlreiche Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Gifhorn zeigte sich auf der Gegenseite deutlich konsequenter.

„Es ist natürlich bitter, so in die Saison zu starten. Wir hatten uns was anderes vorgestellt“, sagte Gerstung. Dabei war er mit der Anfangsphase seiner Mannschaft durchaus zufrieden: „Wir sind eigentlich die ersten 15, 20 Minuten gut reingekommen, hatten auch zwei große Chancen, die wir nicht nutzen. Wenn die reingehen, läuft das Spiel anders.“

Stattdessen schlug Gifhorn zu. Thomas Kamiel Sergant brachte die Gäste in der 19. Minute mit 1:0 in Führung und legte nur zwei Minuten später seinen zweiten Treffer nach. „Gifhorn kommt dann rein ins Spiel und nutzt mehr oder weniger die ersten zwei Chancen“, haderte Gerstung. Seine Mannschaft habe dabei „wieder zu einfach Lehrgeld bezahlt“.

Mit dem 0:2 ging es in die Pause. Für den zweiten Durchgang hatte sich Volkmarode noch einmal einiges vorgenommen und kam erneut zu Möglichkeiten. Die fehlende Konsequenz vor dem Tor blieb allerdings das große Problem. „Wir kommen zu Chancen, nutzen diese aber nicht“, erklärte Gerstung. Seine Mannschaft habe mehrere hochkarätige Möglichkeiten gehabt, „bei denen wir auf jeden Fall Tore daraus machen müssen“.

Gifhorn zeigte sich dagegen weiterhin effektiv. Der eingewechselte Rufus Chefu erhöhte in der 64. Minute auf 3:0, ehe Justin Cimino acht Minuten später das 4:0 erzielte. Für Gerstung lag darin der entscheidende Unterschied: „Gifhorn macht dann aus ungefähr gleich vielen Chancen vier Tore und wir machen eins.“

Volkmarode gelang in der 87. Minute zumindest noch der Ehrentreffer. Henri Pascal Winter verkürzte auf 1:4, am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr.