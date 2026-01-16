Es ist möglich

Mehmet Öztürk hat sprichwörtlich die Ärmel hochgekrempelt. "Wir haben uns nach der Vorrunde zusammengesetzt und entschieden, es gemeinsam zu probieren", sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten Türkspor Eppingen und ist somit mit an Bord beim schier unmöglichen Unternehmen Klassenerhalt.

Bei der Verwirklichung des Wunders sollen sechs Winterzugänge helfen. Mikail Arslanoglu von GU-Türk. SV Pforzheim, Serif Ciftci vom TSV Kleinglattbach, Yusuf Erdogan vom ASV Heilbronn, Dogukan Ag vom TVD Velbert, Marius Tutea von Türk Gücü Sinsheim sowie Rückkehrer Sebahattin Öztürk von der TSG Öhringen, die von Hoffenheims Ex-Profi Tobias Weis trainiert wird.

15 Punkte Rückstand auf die Abstiegsrelegation. "Nüchtern betrachtet würde es schon in die Richtung eines Wunders gehen, wenn wir den Klassenerhalt noch schaffen", sagt der 48-Jährige.

Allen Beteiligten ist die Schwere der Aufgabe bewusst, aus den 16 ausstehenden Ligaspielen bis Ende Mai müssen realistisch geschätzt mindestens 32 Punkte her, sprich zwei im Schnitt pro Partie. Die Grundlage dafür soll, gänzlich anders als in der zähen Vorrunde, die körperliche Fitness legen.

Nach Öztürks Rechnung stehen sogar acht neue Kräfte zur Verfügung, "da ich unsere Langzeitverletzten Maximilian Gräßle und Ilja Eckel, die nun wieder mit von der Partie sind, als Neuzugänge zähle." Ein Abgang schmerzt allerdings besonders. Salih Tokgöz, der in der Vorrunde zum Stammpersonal gehörte, ist in die dritte türkische Liga gewechselt.

Bereits diesen Freitag bittet der Coach seine Schützlinge zur ersten Einheit auf dem Eppinger Kunstrasen, im Vorfeld hatte jeder einen Laufplan. "Den haben die Jungs hoffentlich eingehalten", will Öztürk nicht bei Null anfangen müssen. Es gilt Prinzipien einzustudieren, "damit wir beispielsweise immer sofort wissen, was wir bei verschiedenen defensiven und offensiven Standards zu tun haben." An diesen Grundlagen ist der amtierende Sinsheimer Kreisliga-Meister in der ersten Saisonhälfte regelmäßig gescheitert und hat viele Spiele verloren, weil er mental sowie körperlich nicht auf der Höhe gewesen ist.

Was die mentale Seite betrifft, hat der Coach eine klare Erwartungshaltung an die Testspiele, die am 25. Januar mit dem Heimspiel gegen MassenbachHausen beginnen. Er sagt: "Das sind nicht nur Freundschaftsspiele, wir wollen immer gewinnen, um dieses Sieger-Gen schon in der Vorbereitung zu spüren."

An Motivation mangelt es dem ehemaligen Klasse-Kicker aus dem Rhein-Neckar-Raum also nicht. Man darf davon ausgehen, dass er stets 100 Prozent für das noch so unrealistisch erscheinende Ziel geben wird. Dementsprechend hat er den Vorbereitungsplan, den er an die Mannschaft geschickt hat, tituliert: "Es ist möglich! Fokus, Kampf. Finish", steht darin und übermittelt die Botschaft, dass ein klares Ziel verfolgt wird.

Für das nötige Stehvermögen und ein gewisses Maß an Abwechslung haben sich die Verantwortlichen einen besonderen Trainingsinhalt ausgedacht. Über ein Vereinsmitglied wurde der Kontakt zu einem Box-Verein hergestellt, in dem die Kicker die eine oder andere Einheit während der Vorbereitungsphase absolvieren. "Ansonsten versuchen wir, solange das Wetter hält, so viel es geht auf dem Platz zu sein", sagt Öztürk.

Eine weitere Besonderheit in der Vorbereitung ist der Atatürk Cup am 8. Februar in Eppingen. Das stark besetzte Hallenturnier begrüßt insgesamt 16 türkische Mannschaften aus Baden. Türk Gücü Sinsheim wird ebenfalls am Start sein.

Am Ende der rund fünfwöchigen Trainingsphase wird es am Sonntag, den 22. Februar ernst. Eine Woche früher als geplant steigt das Heimspiel gegen den VfB St.Leon, da diese Partie am Ende des vergangenen Jahres witterungsbedingt nicht mehr ausgetragen werden konnte. "Wenn es da schlecht laufen sollte, müssten wir fast endgültig die Segel streichen", weiß Öztürk um den Erfolgsdruck, der auf den Schultern seiner Mannschaft lastet. Er schließt seine Ausführungen aber positiv: "Vielleicht gelingt es uns ja eine kleine Serie zu starten und danach sehen wir weiter.“

Vorbereitung Türkspor Eppingen:

16.01.: Trainingsauftakt; 25.01., 13 Uhr: TS Eppingen – SGM MassenbachHausen; 01.02., 12 Uhr: TS Eppingen – SV Treschklingen; 08.02.: Atatürk Cup in Eppingen; 11.02., 19.30 Uhr: 1.FC Wiesloch – TS Eppingen; 15.02., 15 Uhr: TS Eppingen – TB Rohrbach/Boxberg; 18.02., 19.30 Uhr: VfR Heilbronn – TS Eppingen; 22.02., 1. Punktspiel: TS Eppingen – VfB St.Leon.