"Es ist kein Geheimnis": Reule verlängert bei der SG Sonnenhof

Die SG Sonnenhof Großaspach hat eine weitere tolle Nachricht zu verkünden: DFB-Pokalheld Maximilian Reule verlängert seinen Vertrag bei der SG um ein Jahr und damit bis zum 30.06.2028. Reule, der mit über 230 Pflichtspielen längst zum festen Inventar der SG gehört und aller Voraussicht nach in dieser Saison in die Top 3 der Rekordspieler beim Dorfklub aufrücken wird, ist aus Aspach längst nicht mehr wegzudenken. Nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes gilt der 32-Jährige als absolute Identifikationsfigur und hat dank konstant starker Leistungen maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der vergangenen Jahre.
Vorstand Sport, Michael Ferber: „Max hat in den vergangenen Jahren stets gezeigt, welchen Wert er für die SG hat – sportlich, aber vor allem auch als Persönlichkeit. Er gibt uns mit seiner Erfahrung, seinem Auftreten, seiner Präsenz sowie seiner beeindruckenden Konstanz enorm viel Sicherheit. Umso mehr freut es uns, dass er seinen Weg auch weiterhin mit der SG gehen wird. Seine Vertragsverlängerung ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt ein wichtiger Baustein, um Kontinuität zu schaffen und die Mannschaft auch in Zukunft auf einem starken Fundament aufzubauen.“
Maximilian Reule: „Es ist kein Geheimnis, dass die SG für mich in den vergangenen Jahren weit mehr als nur ein Verein geworden ist. Ich fühle mich hier sportlich wie persönlich extrem wohl, kenne das Umfeld und weiß, was wir gemeinsam erreichen können. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als es um eine Verlängerung ging. Ich habe weiterhin große Lust, Verantwortung auf und abseits des Platzes zu übernehmen, der Mannschaft mit meiner Erfahrung zu helfen und gemeinsam mit den Jungs, dem „Team ums Team“ und unseren Fans erfolgreiche Momente zu erleben. Ich freue mich sehr auf die weitere Zeit im Fautenhau.“