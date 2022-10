Es ist kein Derby! oder etwa doch?!

Der ICE setzt sich langsam in Bewegung. Hinter der Scheibe graut der Morgen und die Silhouetten des VW-Werks und kurz danach die des Stadions im Allerpark ziehen an mir vorbei. Zwischen den beiden prägnanten Bauwerken und der Bahnstrecke liegt dunkel und still der Mittellandkanal.

Ich weiß nicht genau, ob die Welt draußen einfach grau ist oder ob ich alles nur unter dem Schleier müder Augen sehe.

„Selbst schuld”, höre ich eine Stimme in meinem Kopf sagen. Ich muss auch kurz an meinen ehemaligen Chef denken, der immer sagte: „Wer feste Feiern kann, kann auch feste arbeiten.”

„So ein Blödsinn“, habe ich schon damals immer geantwortet, „wer abends vögelt kann ja morgens auch nicht fliegen“. Außerdem hatte mein gestriger Ausflug nach Niedersachsen, die kurze Nacht und die morgendliche Rückreise nach Berlin primär nichts mit dem Wunsch nach einer Feier zu tun. Eher wollte ich die Kausalität meines losen Mundwerks zu meinem Vorteil nutzen und mir ein schönes Spiel mit ordentlicher Brisanz reinziehen.

Okay, im Endeffekt bin ich also doch selbst Schuld und die ganze Verkettung der Ereignisse begann mit der Auslosung der zweiten Pokalrunde. Kaum waren die Kugeln mit den Emblemen des VfL Wolfsburg und des Turn- und Sportvereins Braunschweig von 1895 gezogen und nebeneinander gesteckt worden, ließ ich mich dazu hinreißen, in einer WhatsApp Gruppe zu schreiben, dass ich mir diesen Kick auch gerne geben würde.

Und nun nahm das Unheil seinen Lauf. In besagter WhatsApp Gruppe las eine gute Freundin, die im Wolfsburger Exil lebt, mit und steckte diesen Wunsch ihrem Gatten. Der wiederum ließ sich das nicht zweimal sagen und schrieb mir, nachdem das Kartenkontingent verfügbar war, dass ich mir lieber für den 19.10. frei nehmen sollte. Also einen Tag Überstunden beim Chef eingereicht, einen Tag frei bei der Gattin bekommen und eine Zugverbindung gebucht.

Obwohl das Spiel in Braunschweig steigen sollte, buchte ich einen IC nach Wolfsburg. Denn am heimischen Stadion wollten sich die Fans des VfL sammeln und gemeinsam per Bus in die Löwenstadt fahren. Für mich wurde netterweise auch ein Busplatz reserviert.

Am Spieltag mussten die morgendlichen Rituale erst einmal abgespult werden. Das heißt: Nahrung ins Kind, Kind in Klamotten, Kind in die Kita. Da der Morgen verregnet war, in der Kita offenbar niemand etwas von Energiesparen hält und die Heizung dort voll aufgedreht war, kam ich nass von Regen und Schweiß, bei der Arbeit an. Es ist so widerlich, wenn man den ganzen Tag den Geruch von nassem Hund in der Nase hat und weiß, dass man es selbst ist, der so riecht.

Irgendwann war das Aroma dann verflogen und ich machte überpünktlich Feierabend, um zum Hauptbahnhof zu fahren. Zeitig erreichte ich das Bahnhofsgebäude und schritt leichten Fußes hinein. Kaum drin meldete sich mein Handy: Der Zug hat Verspätung. Aus 10 Minuten wurden 20 und schließlich 35. Durch die verspätete Abfahrt und die damit verbundene spätere Ankunft hatte sich mein Shuttle Service vom Bahnhof Wolfsburg zum Stadion erledigt. Aber das war eigentlich kein Problem. Mein Zeitpuffer war noch groß genug und ich war schon ewig nicht mehr vom Bahnhof zum Allerpark gelaufen. Nervig war nur, dass der Zugbegleiter den Grund für die Zugverspätung in einem gefühlt 15-minütigen Monolog durchsagte. Als er fertig war und ich mich freute, jetzt in Ruhe ein bisschen im Internet zu surfen, wiederholte er seine Rede eins zu eins auf Englisch. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.

Der Spaziergang durch Wolfsburg machte dafür richtig Spaß und ich fühlte mich in die Jahre zurückversetzte, als ich mit Hertha noch regelmäßig herfuhr. Allerdings war ich zu jener Zeit bestimmt nicht so außer Atem, wenn das Stadion endlich erreicht war.

Hechelnd, schwitzend und voller Vorfreude betrat ich den Fancontainer und begrüßte mit Minni und Stefan nicht nur zwei wirklich gute alte Kumpanen, sondern mit diversen Mitgliedern der „La Familia Wolfsburg“ auch viele neue Freunde.

Die Busse nach Braunschweig, was hier auch gerne nur Peine-Ost genannt wird, sollten erst gegen 18 Uhr losfahren und so gab es noch genug Zeit zum Quatschen und Trinken. Minni hatte extra eine Flasche Martini gekauft. Diesen mixten sie in einer perfekten Mische mit Cola und erneut fühlte ich mich einige Jahre zurückversetzt. Dieses Getränk war nämlich ihr und mein Grundnahrungsmittel auf diversen Auswärtsfahrten. Während der Pegel langsam, aber stetig stieg, bekam ich mit, was für eine Macke, im positiven Sinne, „meine” heutige Busbesatzung hatte. Während ein Pärchen ihren Hochzeitstag beim Spiel zelebrierte, verschob eine frisch werdende Omi den ersten Besuch beim Enkel auf nach dem Spiel. Man setzt am Mittellandkanal halt strikte Grenzen. Glückwunsch an dieser Stelle an alle Jubilare, frisch gebackenen Eltern und Großeltern.

Um kurz nach 18 Uhr waren dann alle im Reisebus verstaut und es ging mit ein paar Anderen Dreamlinern und diversen Nahverkehrsbussen über die Autobahn. Minni und ich hatten Stilecht die letzte Reihe besetzt und fühlten uns wieder wie in der guten alten Zeit, als wir, bekannt als die „Sektion letzte Reihe“, mit Martini und Tequila durch die Lande tourten.

Natürlich wurde das Ganze von feinster Blaulichtdisco eingerahmt. Mit ordentlich Polizeieskorte und ohne Zwischenfälle erreichte der Konvoi das Eintracht-Stadion. Obwohl dieses Spiel von beiden Szenen nicht als Derby aufgefasst wird, lag schon ein ordentliches Knistern in der Luft. Beide Seiten hatten im bereits Vorfeld diverse Botschaften für den Nachbarn in dessen Stadt hinterlassen, wobei einige wirklich schön und kreativ, andere eher stumpf und lahm waren.