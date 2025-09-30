"Es ist gerecht, dass kein Team verloren hat"

Für die Gäste begann der Tag alles andere als ideal: „Der ganze Spieltag ging für uns eigentlich nicht so gut los, zum einen, dass es ja Freitag ist, viele sich von der Uni oder Arbeit abhetzen müssen, dann sind wir auch noch in Stau geraten.“ resümierte Gäste-Coach Jozo Briniwerth.

Die Hausherren nutzten die frühe Unordnung und gingen bereits nach drei Minuten durch Andrea Rizzo in Führung. Göttingen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken: „Kompliment an die Mannschaft. Null Nervosität gezeigt und Selbstvertrauen war da.“ Der Ausgleich fiel nach einem Freistoß von Lennart Sieburg, den Ali Ismail per Kopf zum 1:1 verwandelte (15.).

Kurz nach der Pause brachte Joker Benedict Chandra die Gäste sogar mit 2:1 in Führung (48.). „Wie es manchmal so ist, Trainer hat ein glückliches Händchen oder wird dazu gezwungen. Dann war es Chandra, der nach einer Ecke das 2:1 besorgt“, kommentierte Brinkwerth. Doch Bleckenstedt schlug zurück: Niklas Kühle traf in der 66. Minute zum 2:2.

Die Schlussphase musste Göttingen in Unterzahl bestreiten, nachdem Richard Hehn die Gelb-Rote Karte sah. Trotzdem hielten die Gäste dagegen und hatten in der Nachspielzeit sogar noch den Sieg auf dem Fuß, als ein Kopfball von Knopf an die Latte ging. „Am Ende ist es eigentlich gerecht, dass keine Mannschaft verloren hat, wobei man halt Punkte gelassen hat. Ich denke, beide Mannschaften haben auch sehr viele gute Aktionen gehabt, dass Null Punkte auch nicht so gerecht gewesen wären“, bilanzierte Brinkwerth.

Mit dem Remis bleibt Göttingen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und reist nun zum nächsten Topspiel nach Bovenden. „Nicht abergläubisch, aber eigentlich müsste dann nach Niederlage und Unentschieden ein Sieg folgen“, meinte Brinkwerth mit einem Augenzwinkern.

Am kommenden Spieltag spielen die 05er dann gegen den Bovender SV, das nächste Spitzenspiel. Bleckenstedt hat frei.