"Es ist geil, mit so einer Kulisse dann aufzuhören" SC Staig erreicht das Relegationsfinale – Ringschnait verabschiedet sich mit Stolz

Mit einem 2:0-Erfolg gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch hat sich der SC Staig am Samstag das Ticket für das Relegationsfinale um den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Tim Hille am Sonntag, 22. Juni, um 15 Uhr auf den FV Ravensburg II. In einem intensiven Duell bei hohen Temperaturen setzte sich Staig letztlich durch, musste dabei aber lange um das Weiterkommen kämpfen.

Der Sieg war jedoch nicht so klar wie es das Ergebnis vielleicht ausdrückt. "Also für unsere Verhältnisse haben wir auch wirklich viel zugelassen heute“, sagte Staigs Trainer Tim Hille nach dem Spiel. Er verwies auf die äußeren Bedingungen ebenso wie auf die Nervosität seiner Mannschaft: „Das war natürlich, wenn man es auf die Leistung runterbricht, absolut nicht unsere beste Leistung.“ Man habe gemerkt, „nach dem 2:0 hast du viel zu verlieren“, und so sei es vor allem darum gegangen, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Für die nächste Runde sei jedoch klar: „Gegen Ravensburg brauchen wir eine deutliche Leistungssteigerung.“

Dass Staig überhaupt so weit gekommen ist, wertete Hille als verdienten Lohn für eine starke Saison: „Wir freuen uns jetzt heute einfach, dass wir das geschafft haben und jetzt bereiten wir uns wirklich aufs letzte Spiel vor.“ Die Begegnung mit dem technisch versierten Gegner aus Ravensburg könnte seiner Mannschaft sogar liegen: „Wenn ein Gegner da ist, der auch einfach mitspielt oder noch mehr mitspielt, kommt unser Pressing auch einfach viel, viel besser zur Geltung. Von dem her wir freuen uns jetzt heute einfach das wir das geschafft haben und jetzt bereiten wir uns wirklich aufs letzte Spiel vor.“





Ringschnait liefert großen Kampf

Der unterlegene Trainer Reiner Voltenauer konnte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Wir haben nochmal alles auf dem Platz gelassen, was aktuell noch drin ist.“ Mit Blick auf die personelle Situation sagte er: „Wir fahren gerade auf Reserve personell und darum bin ich heute echt mächtig stolz.“ Man habe Staig „alles abverlangt“, betonte Voltenauer. Die Entscheidung sei durch Kleinigkeiten gefallen: „Klar haderst du jetzt auch mit den Gegentoren, wo wir vielleicht besser verteidigen können.“ Zudem vergaben Luca Ruedi und Luis Ortmann gute Chancen zum möglichen Ausgleich. „Wir hatten den Favorit schon ein Stück weit da gehabt wo wir ihn auch wollten, dass es vielleicht auch nicht so leicht wird wie sie es sich erhofft haben.“ Dass man defensiv agierte, sei eine bewusste Entscheidung gewesen: „Das war auch etwas den letzten Wochen geschuldet.“ Dennoch sei man mit dem Spielverlauf nicht unzufrieden: „Ich glaube, wir haben Staig heute alles abverlangt.“ Rückblick auf eine erfolgreiche Saison Trotz des Ausscheidens überwiegt beim SV Ringschnait der Stolz: „Wenn man jetzt die letzten zwei Jahre sieht, wo beide Vereine vielleicht vor zwei Jahren waren, blicken wir stolz auf das, was wir erreicht haben.“ Vizemeisterschaften in zwei aufeinanderfolgenden Jahren sowie zwei Finalteilnahmen in diesem Jahr seien eine bemerkenswerte Bilanz. „Jetzt genießen wir die Pause und freuen uns dann wieder, wenn es weitergeht und greifen im nächsten Jahr wieder an“, so Voltenauer.



Letztes Spiel von Kapitän Michael Wiest Ein besonders emotionaler Moment war der Abschied von Kapitän Michael Wiest. „Ich hätte ihm dieses Tor natürlich noch gegönnt“, sagte sein Trainer über die Szene kurz vor Schluss, als Wiest nur die Latte traf. „Er ist ein absoluter Leader, wird uns brutal fehlen als Spieler, als Typ, als Mensch verlieren wir da wahnsinnige Qualitäten und das ist vielleicht der größte Wehmutstropfen am heutigen Tag. Es war eine super Zeit, er wird mir auf und neben dem Platz auf jeden Fall fehlen.“ Wiest habe ihn stets unterstützt und sei „ein Kapitän, wie man es sich wünscht.“ Michael Wiest selbst zeigte sich nach seinem letzten Spiel bewegt: „Es ist ein bisschen emotional geworden.“ Trotz der Niederlage sei es „geil, mit so einer Kulisse dann aufzuhören und mit weinenden und lachendem Auge zu gehen.“ Nun freue er sich auf mehr Zeit mit seiner Familie. Zum verpassten Treffer äußerte er: „Heute hat mir auch ein bisschen das Spielglück oder das Abschlussglück gefehlt, das wäre defintiv ein schöner Abschluss gewesen.“ Für Ringschnait endet damit eine Saison, die trotz der verpassten Krönung in der Relegation Anlass zu Optimismus gibt. Für den SC Staig geht der Weg hingegen weiter – das Relegationsfinale gegen Ravensburg II ist das nächste Kapitel.