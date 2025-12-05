Am Montagabend stand Maximilian Dentz zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz, am Mittwoch hat der SC Bernburg das Geheimnis um den neuen Trainer gelüftet - und schon am Freitagabend geht es für ihn und seine neue Mannschaft zum ersten Mal gemeinsam um Punkte.
Der SC Bernburg begrüßt den SV Westerhausen, der Tabellenzwölfte empfängt den Vorletzten. "Das ist für uns ein wichtiges Spiel", weiß Dentz um seine erste Aufgabe. Doch vor dieser schreckt der 36-Jährige nicht zurück.
Zwischenzeitlich habe es die Überlegung gegeben, erst im Winter zusammenzukommen. "Wir haben uns aber gesagt: Warum noch zwei Wochen warten, um das Team kennenzulernen?", erklärt Dentz. Also übernahmen der neue Chefcoach und Co-Trainer Florian Schneier sofort: "Ich freue mich auf die Aufgabe mit einer jungen, talentierten Mannschaft und ich freue mich sehr, dass Florian dabei wieder an meiner Seite ist."
Die ersten Eindrücke vom neuen Team seien positiv gewesen. "Natürlich ist die Verletzungsmisere nicht wegzudiskutieren", sagt Dentz. Dennoch: "Die Truppe ist sehr homogen und hat viel Potenzial." Das weiß er nicht zuletzt aus vorherigen Trainerstationen: Am DFB-Stützpunkt und als Nachwuchstrainer des Fußballverbandes Sachsen-Anhalts coachte der 36-Jährige schon allerhand Spieler aus dem Bernburger Kader in der Jugend. "Ich kenne also schon viele Jungs persönlich", unterstreicht Dentz.
Und der Bernburger Fußball ist ihm ohnehin schon seit jeher ein Begriff. "Da habe ich schon einen Blick drauf seit Askania-Zeiten", erklärt er. "Ich habe den Umbruch im Sommer mitgekommen und habe den Saisonverlauf in der Verbandsliga verfolgt." Nun ist Dentz zurück als Coach in Sachsen-Anhalts Oberhaus. Er will den SCB in einer aktuell sportlich schwierigen Situation stabilisieren. Und er ist sich sicher: "Es ist für mich kein Sprung ins kalte Wasser."
