"Es ist erst ein Schritt absolviert"

Luciano und Nandino Scialpi sowie Serden Bakacak, Trainer des Mosbacher B-Ligisten SC Oberschefflenz, machen den FuPa Baden Wintercheck für die erste und zweite Mannschaft.

Wenn man die aktuelle Tabellensituation betrachtet, können wir sagen, dass wir unsere Ziele bislang erreicht haben. Dennoch gibt es keinen Grund, sich darauf auszuruhen. Die Hinrunde war geprägt von einem sehr dünnen Kader, bedingt durch mehrere Langzeitverletzungen sowie urlaubs- und krankheitsbedingte Ausfälle. Das sind Herausforderungen, die wir als Verein annehmen mussten. Vor allem die langen Ausfälle von Laurent Colakoglu (Meniskus), Fabian Gruber (Knorpel), Tim Kovacs (Bänder) und Adem Eser (Kreuzband) haben uns stark gefordert.

Gleichzeitig ist klar: Das war erst ein Schritt. Um unsere Ziele am Saisonende wirklich zu erreichen, muss die Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte nochmal einen deutlichen Entwicklungsschritt machen – in Konstanz, Intensität und Verantwortung. Das Potenzial dafür ist da, jetzt gilt es, es Woche für Woche abzurufen.

Besonders positiv hervorzuheben ist, wie die Mannschaft damit umgegangen ist. Spieler aus der zweiten Mannschaft haben sich nahtlos eingefügt und ihren Beitrag geleistet. Insgesamt ist das Team enger zusammengerückt und hat Charakter gezeigt.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Ja, es gibt Veränderungen. Mit Nuri Musaogullari konnten wir unseren Wunschspieler zurück nach Oberschefflenz holen. Wenn Nuri fit ist und sein Potenzial konstant abruft, kann er unser Spielniveau spürbar anheben. Wie für jeden im Kader gilt aber auch für ihn: Der entscheidende Schritt kommt nur über kontinuierliche Arbeit, Trainingsfleiß und Einsatz.

Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass Laurent und Tim in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen werden. Nach ihren langen Ausfallzeiten sind sie sportlich wie mental als echte Verstärkungen zu sehen. Dennoch ist auch hier klar: Sie brauchen Zeit, um wieder ihr bestes Leistungsniveau zu erreichen und genau daran werden wir gemeinsam arbeiten.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Der SV Neckargerach hat eine sehr starke Hinrunde gespielt. Dass sie über Qualität verfügen, war uns bewusst. Die Konstanz, mit der sie ihre Leistungen Woche für Woche abrufen, verdient jedoch großen Respekt. Gleichzeitig zeigt die enge Tabellensituation, dass es in dieser Liga viele starke Mannschaften gibt. Genau das macht die Saison so spannend: Es ist weiterhin alles möglich, vorausgesetzt, man liefert konstant ab und bringt seine Leistung auf den Platz.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

In der Rückrunde wollen wir einen attraktiven und intensiven Fußball spielen, der sowohl uns als Mannschaft als auch den Zuschauern Freude bereitet. Entscheidend ist dabei, dass wir mit Leidenschaft und Überzeugung auftreten – im Spiel nach vorne genauso wie in der Defensivarbeit. Tore zu erzielen soll uns ebenso Spaß machen, wie sie gemeinsam zu verhindern.

Darüber hinaus haben wir ein klares Ziel im Pokal: Wir wollen das Finale erreichen. Wenn wir dort stehen sollten, gehen wir selbstverständlich mit dem Anspruch ins Spiel, den Pokal auch zu gewinnen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Die WM in Kanada, Mexiko und den USA verspricht ein echtes Highlight zu werden. Der deutschen Nationalmannschaft trauen wir einiges zu – vor allem, wenn es gelingt, als Team aufzutreten und die Qualität auf dem Platz konstant abzurufen.

Wenn man über Favoriten spricht, kommen für uns neben dem deutschen Team vor allem zwei bis drei Nationen infrage: Frankreich, Argentinien und Brasilien. Alle drei bringen seit Jahren enorme individuelle Qualität mit, sind turniererfahren und wissen, wie man große Spiele gewinnt. Am Ende wird aber wie immer entscheidend sein, wer im richtigen Moment in Topform ist – genau das macht eine WM aus. Es wäre auch schön, wenn ein vermeintlicher Underdog mal wieder gewinnt, vielleicht ein Team das bisher noch nicht qualifiziert ist (schmunzelt).