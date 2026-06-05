Es ist eng für die U15 von Ratingen 04/19

Zwei Spiele bleiben den U15-Fußballern von Ratingen 04/19 noch, um den Klassenerhalt in der Regionalliga West Staffel 2 zu realisieren. Den Auftakt macht das letzte Heimspiel der Saison 2025/26 gegen den FC Viktoria Köln im Sportpark. Dieses wurde auf Sonntag, 13 Uhr verlegt.
Der FC Hennef 05 ließ auf den 3:1-Erfolg gegen den Tabellenletzten FC Wegberg-Beeck am 23. Mai zwei Erfolge gegen die beiden anderen Konkurrenten von Ratingen 04/19 im Abstiegskampf folgen. Am Doppel-Spieltag am vergangenen Wochenende kamen die Hennefer am Samstag zu einem 2:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV, einen Tag später siegten sie beim TSC Eintracht Dortmund mit 3:0.
Ratingen 04/19 ist nach dem 20. Spieltag mit 15 Punkten Elfter und daher Tabellenvorletzter, belegt aktuell einen der beiden Abstiegsplätze. Den anderen hat das Schlusslicht FC Wegberg-Beeck mit nur zwölf Punkten nach 20 Spielen inne. Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund hat nach 21 Partien 17 Punkte auf dem Konto verbuchen können und ist Zehnter. Der Wuppertaler SV ist mit 18 Punkten aus 20 Spielen Neunter.
„Das Spiel am Sonntag ist extrem wichtig für uns“, betont Trainer Daniel Kampmann, der dem FC Viktoria Köln dankbar ist, dass er der Spielverlegung zugestimmt hat. „Wir wollen uns vor heimischem Publikum natürlich positiv verabschieden. Die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, ist ausschlaggebend. Aber der gesamten Mannschaft ist die Tabellensituation bewusst, und wir alle wollen zum Abschluss einen Erfolg einfahren, um uns zum Showdown die bestmögliche Ausgangssituation zu verschaffen.“
Der FC Viktoria Köln belegt mit 22 Punkten Platz acht in der Regionalliga West Staffel 2, das Hinspiel konnten die Kölner mit 2:0 gegen Ratingen 04/19 gewinnen. In der kommenden Spielzeit wird Viktoria Köln nicht mehr in der Regionalliga spielen, sondern als Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) im Nachwuchs-Cup starten.
Zum Saisonfinale hat Kampmann die Qual der Wahl, alle Spieler stehen dem Coach der U15 von Ratingen 04/19 zur Verfügung. „So werden die Trainingseindrücke entscheidend sein, wer am Sonntag beim Spiel beginnen wird. Aber wir sind uns sicher, dass wir die Qualität haben, um gegen den FC Viktoria Köln zu Hause gewinnen zu können“, befindet der Coach.