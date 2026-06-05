Es ist eng für die U15 von Ratingen 04/19 Am Sonntag kommt Viktoria Köln nach Ratingen – für die Regionalliga-Jugendfußballer von 04/19 ein enorm wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel ging verloren. von RP / Markus Hausdorf · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Ratinger Nachwuchs steht vor dem letzten Saisonspiel – Foto: Jens Terhardt

Zwei Spiele bleiben den U15-Fußballern von Ratingen 04/19 noch, um den Klassenerhalt in der Regionalliga West Staffel 2 zu realisieren. Den Auftakt macht das letzte Heimspiel der Saison 2025/26 gegen den FC Viktoria Köln im Sportpark. Dieses wurde auf Sonntag, 13 Uhr verlegt.

Positiven Abschied schaffen Der FC Hennef 05 ließ auf den 3:1-Erfolg gegen den Tabellenletzten FC Wegberg-Beeck am 23. Mai zwei Erfolge gegen die beiden anderen Konkurrenten von Ratingen 04/19 im Abstiegskampf folgen. Am Doppel-Spieltag am vergangenen Wochenende kamen die Hennefer am Samstag zu einem 2:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV, einen Tag später siegten sie beim TSC Eintracht Dortmund mit 3:0. Ratingen 04/19 ist nach dem 20. Spieltag mit 15 Punkten Elfter und daher Tabellenvorletzter, belegt aktuell einen der beiden Abstiegsplätze. Den anderen hat das Schlusslicht FC Wegberg-Beeck mit nur zwölf Punkten nach 20 Spielen inne. Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund hat nach 21 Partien 17 Punkte auf dem Konto verbuchen können und ist Zehnter. Der Wuppertaler SV ist mit 18 Punkten aus 20 Spielen Neunter.