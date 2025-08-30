»Es ist einfach nicht mehr normal«: Nur die »Spiele« spielt nicht mit!

Oh, du verrückte Landesliga Mitte! An beiden Tabellenenden gab es am Samstag des 9. Spieltages viele offenen Fragen. "Es ist einfach nicht mehr normal", bringt es Lum Gashi von Kosovo Regensburg auf den Punkt. Spektakel hier, Spektakel da - nur die SpVgg Landshut spielte nicht mit. Denn die "Spiele" siegte humorlos gegen Roding - und bleibt Spitzenreiter...
Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Wir hatten - wie so häufig bei Heimspielen - viel Ballbesitz, weil Bad Abbach einen Fokus auf eine stabile Defensive gelegt hat. Der Gast hatte dennoch eine Riesen Chance. Aber auch wir haben uns Möglichkeiten erarbeitet. Von der Pause sind wir mit viel Schwung rausgekommen und konnten gleich einen Lattentreffer verbuchen - ärgerlich! Wir waren in dieser Phase am Drücker, ehe der Handelfmeter für einen Bruch sorgte. Gott sei Dank konnten wir schnell ausgleichen. Kurz vor Schluss hatte dann jeder den Torschrei auf dem Lippen... Unterm Strich: Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ärgerlich, dass wir zwei Punkte liegen gelassen haben."
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Beide Mannschaften können mit diesen Unentschieden wohl leben, auch wenn wir mit der ein oder anderen Entscheidung von den Schiedsrichtern nicht so einverstanden waren. Aber gut, wir haben auswärts gegen eine gute Mannschaft einen Punkt geholt. Das war wichtig nach der Niederlage gegen Roding. Die Mannschaft hat wieder ein Zeichen gesetzt und deshalb freue ich mich über dieses Ergebnis. Vornbach hat nicht umsonst noch kein Heimspiel verloren die vergangenen zwei Jahre. Kompliment an die Mannschaft, die im August 13 Punkte geholt hat."
Thomas Schneider (Sportlicher Leiter, Tegernheim): "Man hat gemerkt, dass viel auf dem Spiel gestanden ist. In der ersten Halbzeit hatte Kosova mehr vom Spiel, dennoch hatten wir einen Pfostenschuss. Der Pausenstand geht deshalb in Ordnung. Nach Wiederanpfiff haben wir schnell das zweite Tor kassiert. Durch eine überragende kämpferische Leistung sind wir jedoch zurück gekommen. Auch spielerische Akzente konnten wir dann setzen. Hinten raus haben wir das Spiel deshalb hochverdient gewonnen."
Lum Gashi (Sportlicher Leiter, Regensburg): "Man verliert ein Spiel, in dem man Anteile von 70 Prozent hatte. Eigentlich hätte es bereits zur Halbzeit 3:0 stehen müssen. Ein Endergebnis von 8:4 für uns wäre genau angemessen gewesen. Aber mei... was soll ich sagen? Es ist einfach nicht mehr normal! Wieder einmal wurden uns zwei klare Elfmeter nicht mehr gegeben. Eigentlich müsste ich über die Schiedsrichter nicht reden, aber das muss erwähnt werden..."
Andreas Klebl (Trainer, Roding): "Wir hatten den Tabellenführer nahe am Punktverlust. Erst kurz vor Schluss hat Landshut den Siegtreffer gemacht. Ich bin dennoch stolz auf meine Mannschaft! Wir wollten es dem Gegner so schwer wie möglich machen, was wir geschafft haben. Dass wir keinen Punkt geholt haben: Da müssen wir keinen Trübsal blasen. Machen wir so weiter, werden wir uns zeitnah belohnen."
Max Maier (Sportlicher Leiter, Landshut): "Wichtiger Arbeitssieg durch eine super Moral der ganzen Truppe."
Christian Most (Trainer, Ettmannsdorf-Schwandorf): "Am Schluss ein Unentschieden - ein Punktgewinn für uns, der sich wie eine Niederlage anfühlt. Kurz gesagt: Wir haben richtig gute Torchancen nicht genutzt und kassieren zu einfache Gegentore. Generell sind wir auf einen Gegner getroffen, der sehr tief gestanden ist und ausschließlich mit langen Bällen agiert hat. Die zweiten Bälle und Kopfbälle zuvor haben wir leider nicht immer holen können. Dieses Spiel tut uns weh!"
Andreas Wendl (Spielertrainer, Etzenricht): "Wir sind natürlich glücklich, noch das 2:2 geholt zu haben. Grundsätzlich war der Punkt nicht ganz unverdient. Gerade in der Endphase hatte der Gegner zwei, drei richtige gute Chancen. Vom den her waren wir echt glücklich, den Ausgleich noch geschafft zu haben. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie sich so gewehrt haben und wir weiter ungeschlagen sind."
Peter Gallmaier (Trainer, Bogen): "Am Schluss eine verdiente Niederlage! Die ersten 20 Minuten waren wir gut im Spiel. Wir waren gut in den Zweikämpfen und haben den Seebachern das Leben schwer gemacht. Das 1:0 war deshalb verdient! Der Ausgleich war gleichbedeutend damit, dass wir den Faden verloren haben. Seebach hat es dann auch gut gemacht! Wenn auch zwei individuelle Fehler den Weg bereitet haben: Wir haben verdient verloren!"
Manuel Ebner (Sportlicher Leiter, Seebach): "Wir sind gut in die Partie gekommen, hatten die besseren Aktion. Trotz des Rückstandes haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Spiel ging nicht nur auf ein Tor, auch Bogen hatten immer wieder Aktionen. Aber wir hatten das deutliche Übergewicht. Leider haben wir es verpasst, vor der Pause das 2:1 zu machen. Am Ende des Tages spielen wir eine gute zweite Halbzeit und verdienen uns den Sieg."