»Es ist einfach nicht mehr normal«: Nur die »Spiele« spielt nicht mit!

Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Wir hatten - wie so häufig bei Heimspielen - viel Ballbesitz, weil Bad Abbach einen Fokus auf eine stabile Defensive gelegt hat. Der Gast hatte dennoch eine Riesen Chance. Aber auch wir haben uns Möglichkeiten erarbeitet. Von der Pause sind wir mit viel Schwung rausgekommen und konnten gleich einen Lattentreffer verbuchen - ärgerlich! Wir waren in dieser Phase am Drücker, ehe der Handelfmeter für einen Bruch sorgte. Gott sei Dank konnten wir schnell ausgleichen. Kurz vor Schluss hatte dann jeder den Torschrei auf dem Lippen... Unterm Strich: Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ärgerlich, dass wir zwei Punkte liegen gelassen haben."

Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Beide Mannschaften können mit diesen Unentschieden wohl leben, auch wenn wir mit der ein oder anderen Entscheidung von den Schiedsrichtern nicht so einverstanden waren. Aber gut, wir haben auswärts gegen eine gute Mannschaft einen Punkt geholt. Das war wichtig nach der Niederlage gegen Roding. Die Mannschaft hat wieder ein Zeichen gesetzt und deshalb freue ich mich über dieses Ergebnis. Vornbach hat nicht umsonst noch kein Heimspiel verloren die vergangenen zwei Jahre. Kompliment an die Mannschaft, die im August 13 Punkte geholt hat."