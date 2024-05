"Es ist einfach ein geiler Kader mit tollem Teamspirit!"

Am vergangenen Wochenende wurde offiziell, was eigentlich schon lange klar war. Der TSV Frommern ist Meister der Bezirksliga Zollern. Der Last-Minute-Punktgewinn im Spiel gegen die Sportfreunde Bitz macht es unmöglich für die zweitplatzierte SGM Obernheim/Nusplingen II den Vorsprung des TSV noch aufzuholen.

FuPa: Erst in letzter Sekunde konntet ihr am vergangenen Wochenende die Meisterschaft klarmachen. Was war das für ein Gefühl beim Abpfiff?

Vieth: Es war super spannend und ein Last Minute Punktgewinn ist irgendwie in einem solchen Augenblick noch viel emotionaler als ein souveräner Sieg. Für mich persönlich trotz Aufstieg in die Bezirksliga 2022 und Pokalsieg 2021 der mitreißendste Erfolg nach der Bezirksmeisterschaft der E-Junioren 2012/13, bei der schon ein paar Spieler von heute dabei war (in einem hochklassigen Finale gegen die TSG Balingen).

Die befreundete Familie Geiger hat mich über den Spielstand in Dotternhausen live unterrichtet und nachdem das Spiel dort aus war, hatten wir noch 3min Zeit und die hat mit ganz viel Willen Gott sei Dank gereicht zum entscheidenden Treffer!