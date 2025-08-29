„Es ist eine Mannschaft, die eklig zu bespielen ist“

Der erste Dreier ist eingefahren, der Blick geht nach vorn: Am Samstag gastiert der VfL Osnabrück beim ambitionierten Aufsteiger TSV Havelse. Anstoß ist um 14 Uhr im Eilenriedestadion in Hannover – begleitet von über 2.000 VfL-Fans.

Der TSV Havelse kehrte über die Regionalliga Nord und zwei starke Relegationsspiele gegen Lok Leipzig zurück in die 3. Liga. Der Verein, der aus strukturellen Gründen nicht im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion, sondern im hannoverschen Eilenriedestadion spielt, bringt trotz kleinem Etat und jungem Kader eine klare Identität auf den Platz – geprägt von Kontinuität, Teamgeist und effizienter Defensive.

Trotz der geringen Ballbesitzwerte (41,9 %) und der schlechtesten Passquote der Liga (71,9 %) haben die Havelser mit nur drei Gegentoren einen soliden Saisonstart hingelegt. Zwei Remis gegen Hoffenheim II und Essen sowie ein knapper Rückschlag gegen Aue (1:2) stehen zu Buche. Den Premierentreffer der Saison erzielte Lorenzo Paldino per Fallrückzieher in der Nachspielzeit – ein Treffer, der überregional für Aufmerksamkeit sorgte.

Trainer Samir Ferchichi, bereits seit 105 Partien im Amt, hat eine Mannschaft geformt, in der viele Eigengewächse stehen. Acht Akteure haben bereits über 100 Pflichtspiele für den Klub absolviert. Allen voran steht Torhüter Tom Opitz, der in dieser Saison mit starken Leistungen und als Flankensammler (65 Hereingaben in drei Spielen) überzeugt.

Mit Ex-VfL-Verteidiger Florian Riedel agiert ein alter Bekannter in Doppelfunktion als Sportvorstand und Spieler. Und auch in der Vergangenheit kreuzten sich Wege: Nikky Goguadze und Kevin Schumacher liefen beide bereits für den TSV auf. Besonders für Schumacher ist das Duell eine emotionale Angelegenheit. „Ich habe schöne zehn Monate dort verbracht“, so der 27-Jährige. „Viele Freunde von mir sind noch da. Ich freue mich sehr auf das Spiel.“

Osnabrück will den Schwung mitnehmen

Nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg gegen Saarbrücken geht der VfL mit neuem Selbstvertrauen ins Spiel. Mit Frederik Christensen und Bjarke Jacobsen trugen sich zwei Sommerneuzugänge in die Torschützenliste ein – und bestätigten ihre starke Frühform. Jacobsen überzeugt zudem mit der besten Zweikampfquote (68,4 %) im Team, Christensen mit einem Tor und einer Vorlage in nur einem Spiel.

Auch Lars Kehl setzt offensiv Akzente. Der laufstarke Mittelfeldspieler war an zwölf der bisherigen 54 Osnabrücker Torschüsse beteiligt – der Topwert im Kader. Das Spiel gegen Havelse wird jedoch ein anderes Kaliber: Tiefe Räume, wenig Ballbesitz beim Gegner und viele Defensivzweikämpfe werden das Bild prägen. Cheftrainer Timo Schultz ist entsprechend gewarnt: „Es ist eine sehr kompakte Mannschaft, die häufig im 5-2-3 verteidigt. Das ist schwer zu bespielen. Und offensiv setzen sie gezielt Nadelstiche – sie brauchen nur wenige Chancen, um gefährlich zu werden.“

Kevin Schumacher, der den TSV noch gut kennt, mahnt zur Wachsamkeit: „Sie haben zwei herausragende Spieler mit Marco Ilic und Julius Düker. Das sind gefährliche Jungs, die du nicht aus den Augen verlieren darfst. Dazu spielen sie viele lange Bälle – das ist eine Mannschaft, die du erstmal knacken musst.“

Schultz betont zudem, dass Aufstieg und Drittligaerhalt kein Zufall sind: „Havelse ist nicht aus Versehen hier. Sie waren vergangene Saison souverän, haben sich im Sommer gezielt verstärkt und in Aue zuletzt lange geführt. Wir sind ohnehin nicht in der Position, irgendwen zu unterschätzen.“

Die Statistik: VfL historisch klar vorn

Siebenmal trafen Osnabrück und Havelse bislang in Pflichtspielen aufeinander – nie verlor der VfL. Fünf Siege und zwei Remis stehen zu Buche. Diese Serie soll auch am Samstag Bestand haben, wenn die Partie unter der Leitung von Schiedsrichterin Davina Lutz angepfiffen wird. Unterstützung gibt es reichlich: Über 2.000 Osnabrück-Fans werden im Gästebereich erwartet. Wer spontan dabei sein will, kann sich noch ein Ticket an der Tageskasse sichern.

Beide Trainer können personell aus dem Vollen schöpfen. Der VfL reist ohne Verletzungssorgen an. Die Kadernominierung dürfte angesichts der starken Eindrücke vieler Akteure in den vergangenen Partien eine enge Entscheidung werden.

Anstoß: Samstag, 14 Uhr

Ort: Eilenriedestadion, Hannover

Schiedsrichterin: Davina Lutz

Faninfo: Tageskasse geöffnet, Entlastungszug für VfL-Fans im Einsatz

Fazit: Nach dem gelungenen Heimauftritt gegen Saarbrücken wartet auf den VfL ein ganz anderer Prüfstein. Viel Ballbesitz, wenig Räume – und ein Gegner, der unbequem ist. Doch Osnabrück reist mit Rückenwind an und möchte auch auswärts ein Ausrufezeichen setzen.