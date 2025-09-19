„Es ist eine Charakterprüfung“: TuS-Neuzugang Diep über seine Rückkehr nach der OP

Kaum war er zum TuS Holzkirchen zurückgekehrt, bremste ihn eine Blinddarm-OP aus. Jetzt steht Neuzugang Gilbert Diep wieder auf dem Platz. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über seine Rückkehr.

Herr Diep, das Wichtigste vorab: Wie geht’s Ihnen?Mir geht’s jetzt nach meiner Blinddarm-OP wieder gut.Ihre Rückkehr haben Sie sich wohl anders vorgestellt...Auf alle Fälle. Ich bin relativ spät im Sommer erst dazu gestoßen und hatte eigentlich gar nicht mehr so recht auf dem Schirm, weiter Fußball zu spielen. Aber mit meinem besten Freund Fabio Sabbagh (ebenfalls Neuzugang, Anm.d.Red.) zu spielen hat mich schon sehr gereizt. Außerdem spielte Orhan Akkurt dabei eine prägende Rolle. Ich habe in meinem ersten Herrenjahr in Heimstetten schon mit ihm gespielt und konnte wahnsinnig viel von ihm lernen. Für mich war er der beste Stürmer im Amateurbereich. Ich bin dankbar, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte und jetzt wieder darf.Ihre Blinddarm-OP warf Sie völlig aus der Bahn. Wie schwer ist es, sich zurück zu kämpfen?Es ist eine Charakterprüfung. Es gehört leider dazu, aber ich versuche – so wie all die Jahre – mir sehr viel im Training zu erarbeiten. Ich war nach meiner Zeit beim TSV 1860 München II ein halbes Jahr raus und will jetzt einfach Spaß am Fußball haben.Am Wochenende debütierten Sie erstmals in der zweiten Mannschaft in der A-Klasse. Wie weit sind Sie?Ich habe erst ein paar Trainingseinheiten absolviert, daher war das Wochenende schon intensiv. Da schlauchen schon Kleinigkeiten. Ich denke, dass ich so bei 30 bis 40 Prozent bin. Gott sei Dank habe ich keine Probleme im Bauchbereich. Ich habe nur noch ein wenig Schwierigkeiten mit meiner Achillessehne. Mein Ziel ist es, langfristig und perspektivisch zu helfen.Seit Kurzem agieren Sie gewissermaßen als spielender Co-Trainer.Ich möchte ein Vorbild sein und meine Mitspieler so gut wie möglich unterstützen.Was sind Ihre Ziele für die Saison?Wir möchten uns – im Vergleich zur Vorsaison – in der Liga etablieren. Da hat der Verein keine gute Runde gespielt. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre super. Für mich persönlich ist es so: Wenn ich spielen kann, will ich schon über 20 Tore schießen. Aber das Wichtigste ist erst einmal, dass ich gesund bleibe und meinen Mitspielern so gut wie möglich helfen kann.