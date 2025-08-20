"Es ist ein Wahnsinn, wie sich alle Vereine verstärken"

Trainer Alexander Mikulin äußert sich im FuPa-Teamcheck zu den zentralen Themen rund um die neue Saison: von der intensiven Vorbereitung über die zahlreichen Neuzugänge bis hin zu den Stärken seiner Mannschaft. Er gibt Einblicke in die Kaderplanung, benennt klare Ziele und blickt auf eine Brandenburgliga, die er als besonders eng und unberechenbar einschätzt. Auch zum Auftaktspiel beim SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen verrät Mikulin seine Erwartungen und unterstreicht, worauf es seiner Mannschaft ankommen wird.

Intensive Vorbereitung mit klaren Fortschritten Die vergangenen Wochen waren für den FSV Union Fürstenwalde geprägt von hoher Intensität. Trainer Alexander Mikulin zeigt sich insgesamt zufrieden: „Grundsätzlich bin ich mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden. Wir haben sechs intensive Wochen hinter uns.“ Besonders positiv hebt er hervor, wie die Mannschaft die Zeit genutzt hat: „Was gut lief, ist definitiv der Einsatz, Einstellung wie meine Mitspieler mit- und durchgezogen haben.“ Der athletische und physische Bereich sei intensiv bearbeitet worden, sodass das Team in dieser Hinsicht sehr gut vorbereitet sei.

Neue Gesichter mit viel Potenzial Ein großer Schwerpunkt lag in diesem Sommer auf den Neuzugängen, die der FSV Union Fürstenwalde verpflichten konnte. Mikulin macht deutlich, dass er von allen Verstärkungen einen guten Eindruck hat: „Ich habe einen sehr positiven Eindruck von unseren Neuzugängen. Sie bringen frischen Wind und viel Potenzial mit.“

Ein weiterer Aspekt, der dem Coach wichtig war, ist die Einbindung neuer und junger Spieler. „Außerdem bin ich zufrieden mit der Integration der Neuzugänge und unserer jungen Spieler.“ Auch die Testspiele waren ein wesentlicher Teil dieser Vorbereitung. „Durch die sechs Testspiele haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen. Jetzt geht es in die Detailarbeit und dass wir schnell in den Wettbewerbsmodus kommen.“

Zu jedem neuen Spieler gibt er eine Einschätzung ab: „Dennis Paul ist ein absoluter Gewinn für unsere Offensive. Seine beeindruckende Torquote spricht für sich.“ Mit Phillip Heidebrecht konnte ein junger Torhüter verpflichtet werden, der neue Konkurrenz auf einer Schlüsselposition bringt: „Ein talentierter Torwart, der die Lücke, die durch Abgänge entstanden ist, perfekt schließt und den Konkurrenzkampf auf dieser wichtigen Position beleben wird.“

Auch internationale Verstärkung gibt es: „Kamil Pawel Stondzik kommt aus der polnischen 4. Liga und bringt eine besondere Zweikampfstärke und Einstellung mit, die uns guttun wird.“ Zudem verstärkt ein Spieler aus Ströbitz die Mannschaft: „Miles-Pierce Lorenz ist ein vielversprechender Spieler, der sich schnell in unser System einfindet und das Team bereichert.“

Mit Tilmann Max Wagenitz aus Fürstenwalde setzt der Verein auf einen Zugang aus der Region: „Ein regionaler spannender Zugang, der sich schnell an unser Spiel anpassen wird.“ Ganz besondere Freude bereitet Mikulin die Rückkehr dreier bekannter Spieler: „Eric Fiedler, Leonard Leuther und Maximilian Leuther kenne ich noch aus meiner Zeit in Frankfurt und weiß um ihr großes Potenzial und ihren Charakter. Sie sind sehr lernwillig und werden sich schnell in unser Team integrieren.“

Auch aus der eigenen A-Jugend haben es gleich mehrere Talente in die erste Mannschaft geschafft. Mikulin sieht darin einen wertvollen Entwicklungsschritt: „Es ist immer eine Freude, wenn Eigengewächse den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Sie sind die Zukunft des Vereins und bringen viel Energie und frischen Wind mit.“

Kaderplanung abgeschlossen

Die Verantwortlichen in Fürstenwalde sind überzeugt, dass der Kader in seiner jetzigen Form für die kommende Saison gut aufgestellt ist. „Aktuell konzentrieren wir uns voll und ganz auf den bestehenden Kader und die Integration der Spieler, die wir bereits verpflichtet haben. Wir sind mit der Qualität und Breite des Kaders zufrieden.“ Auch weitere Abgänge sind nicht mehr zu erwarten: „Uns wird aktuell keiner mehr verlassen.“

Teamgeist als Schlüssel

Ein zentrales Element, auf das Mikulin großen Wert legt, ist der Zusammenhalt. „Unsere größte Stärke ist die Geschlossenheit und der Teamgeist. Die Jungs ziehen alle an einem Strang und haben eine hervorragende Trainingseinstellung.“ Der Trainer betont, dass es eine gute Mischung innerhalb der Mannschaft gibt: „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern wie Christian Mlynarczyk und Ingo Wunderlich, deren Erfahrung und Einstellung ein Geschenk für uns sind, und vielen jungen, hungrigen Talenten.“ Die Lernbereitschaft und die Bereitschaft, hart zu arbeiten, zeichnen das Team zusätzlich aus.

Realistische Zielsetzung

Die Ambitionen des FSV Union Fürstenwalde sind deutlich umrissen. „Unser Saisonziel ist klar definiert: Wir wollen uns in der Brandenburgliga im gesicherten Mittelfeld etablieren, idealerweise streben wir einen einstelligen Tabellenplatz an.“ Damit macht der Trainer deutlich, dass kurzfristiger Erfolg nicht das alleinige Maß ist. „Es geht uns darum, eine nachhaltige Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben und konstant gute Leistungen zu zeigen. Unser Ziel zu erreichen wird ein hartes Stück Arbeit.“

Keine klaren Favoriten in der Liga

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, wie ausgeglichen die Brandenburgliga in dieser Spielzeit sein dürfte. Mikulin betont: „Die Brandenburgliga wird in dieser Saison noch stärker und unberechenbarer sein als im letzten Jahr. Es ist ein Wahnsinn, wie sich alle Vereine verstärken. Es gibt nicht den einen klaren Favoriten.“ Stattdessen erwartet er ein Kopf-an-Kopf-Rennen: „Die Liga ist extrem wettbewerbsintensiv, und gefühlt will die Hälfte der Liga oben mitspielen. Ich erwarte eine sehr enge Liga, in der jeder jeden schlagen kann.“

Kontinuität bei der Kapitänsfrage

Auch in Sachen Führungsspieler setzt Mikulin auf bewährte Strukturen. „Mit Erik Steinmetz und Niklas Kosch, bleibt es bei den Führungsspielern der letzten Saison.“ Damit baut er weiterhin auf Akteure, die schon im Vorjahr wichtige Rollen übernommen hatten und das Team mit ihrer Erfahrung leiten können.

Fokus auf den Saisonauftakt

Zum Abschluss richtet Mikulin den Blick auf das erste Pflichtspiel in der neuen Saison. Am Samstag um 15 Uhr tritt der FSV Union Fürstenwalde beim SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen an. „Wir freuen uns, dass es endlich los geht und gehen mit der Erwartung in dieses Spiel, unsere harte Arbeit aus der Vorbereitung auf den Platz zu bringen.“

Der Gegner werde keine einfache Aufgabe sein: „Miersdorf/Zeuthen wird mit viel Euphorie und Heimstärke auftreten.“ Entsprechend fordert der Coach höchste Konzentration von seiner Mannschaft: „Wir erwarten ein intensives Spiel. Für uns ist es wichtig, dass wir von der ersten Minute an hellwach sind. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, als das im Pokalspiel gegen Seelow.“