„Es ist ein Vorteil“ – 1860–Trainer setzt bei Aufstellung gegen Aachen auf Routine

1860 München reist mit breiter Brust an den Aachener Tivoli. Die Kulisse könnte nach Meinung von Patrick Glöckner ein Vorteil für die Löwen sein.

München – Patrick Glöckner musste schmunzeln. Ob er schon einmal am neuen Tivoli als Trainer angetreten ist und wie es denn so gelaufen ist, wurde er in der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel in Aachen (Samstag, 14.03 Uhr, wir berichten im Live-Ticker ) gefragt. „Ich war als Co-Trainer mit Viktoria Köln dort. Wir haben 7:0 gewonnen.“ Gelächter im Saal. „Damit ist aber überhaupt nichts gesagt“, fügte der Löwencoach schnell an.

Gut, ein 7:0 in Aachen erwarten für den heutigen Samstag nicht einmal die kühnsten Optimisten. Und doch geht 1860 bei weiterhin arg ersatzgeschwächten Aachenern als Favorit ins Spiel. Ein defensiv agierendes Heimteam erwartet Glöckner dennoch nicht – im Gegenteil: „Benedetto Muzzicato will seinem Stil treu bleiben. Sie werden brutal vorne draufpressen und sich aber auch über Ballbesitz definieren. Aachen sucht den spielerischen Ansatz.“

Ende November des Vorjahres gastierten die Löwen das letzte Mal in Aachen. Sechzig wurde an die Wand gespielt, war sichtlich beeindruckt vom Hexenkessel Tivoli. Doch weil Aachen eine hundertprozentige Chance nach der anderen kläglich vergab, blieb 1860 im Spiel und traf durch Patrick Hobsch tatsächlich zum Ausgleich. Es war der glücklichste Löwenpunkt der ganzen Saison.

„Eigentlich ist die Kulisse für uns sogar ein Pluspunkt. Vor 25.000 Zuschauern zu spielen macht mehr Spaß als vor 500 Fans.“

Patrick Glöckner.

Angst, dass 1860 München sich erneut von der Lautstärke im Aachener Stadion beeindrucken lassen könnte, hat Glöckner keine. Es steht mittlerweile eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Volland, Niederlechner und Co. können mit Druck umgehen – weiß auch Glöckner spätestens seit dem 1:1-Unentschieden in Essen vor drei Wochen: „Es ist ein Vorteil, diese Charaktere im Team zu haben. Eigentlich ist die Kulisse für uns sogar ein Pluspunkt. Vor 25.000 Zuschauern zu spielen macht mehr Spaß als vor 500 Fans. Auch wenn man ausgepfiffen wird, kann daraus durchaus Energie geschöpft werden.“

Man merkt schnell, dass die Löwen des Sommers 2025 mit einer anderen Art und Weise an die Spiele herangehen: Voller Vorfreude, mutig, selbstbewusst. Das ändert sich auch am Tivoli nicht. Übermutig wird bei 1860 dennoch keiner an die Sache herangehen, die schwache Schlussphase gegen Osnabrück (3:1) hat die Sinne geschärft. Beste Voraussetzungen für den zweiten Löwensieg – Premierensieg am 29. Januar 2008 – am Tivoli in der langen Vereinshistorie.

Voraussichtliche Aufstellung 1860 München: Dähne - Dulic, Verlaat, Voet - Danhof, Deniz, T. Jacobsen, Pfeifer - Volland - Haugen, Niederlechner