"Es ist ein tolles Gefühl, dass wir den Aufstieg geschafft haben"

Die Erleichterung und die Freude nach dem Schlusspfiff waren riesig. „Es ist ein tolles Gefühl, dass wir den Aufstieg aus eigener Hand geschafft haben. Der Ausgleichstreffer in der letzten Spielminute und die Treffer in der Nachspielzeit der Verlängerung waren total emotional und unbeschreiblich. Anschließend gab es kein Halten mehr“, schildert Tobias Ippendorf gegenüber FuPa die dramatischen Sekunden der Entscheidung.

Das Vertrauen trotz eines großen Umbruchs

Dabei stand das Team vor der Saison vor einer neuen Situation, die diesen Erfolg nicht unbedingt planbar machte. „Im Sommer stand ein Umbruch mit neuem Trainer, neuen Spielern und etlichen Jugendspielern an. Wir wollten so gut wie möglich abschneiden. Ich persönlich möchte immer gewinnen, egal gegen wen“, sagt Tobias Ippendorf und fügt hinzu: „Meiner Mannschaft habe ich den Aufstieg – insbesondere aufgrund der letzten Monate – absolut zugetraut.“

Mannschaftliche Geschlossenheit und das nötige Spielglück

Den Ausschlag für den Triumph gaben letztlich die Entwicklung der vergangenen Monate sowie die Fitness in den entscheidenden Minuten gegen den spielstarken Gegner Schluchtern. „Wir haben in den letzten Monaten einen beachtlichen Schritt nach vorne gemacht – vor allem in Sachen mannschaftlicher Geschlossenheit und gewissen Grundprinzipien. Jeder muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen, versuchen, seine Aufgaben offensiv wie defensiv bestmöglich zu erfüllen und das Große und Ganze im Blick behalten. Das war beim letzten Relegationsspiel auch wieder der Fall und sichtbar. Dann wird einem auch der eine oder andere technische Fehler verziehen“, erklärt Tobias Ippendorf.

Er führt fort: „Hinzu kommt, dass wir im physischen Bereich überlegen waren. Die Jungs sind bis zur letzten Minute marschiert. Und zu guter Letzt brauchst du an so einem Tag auch Spielglück. Schluchtern hat – vor allem im Offensivbereich – unheimliche Qualität. Glücklicherweise haben sie kein zweites Tor geschossen.“

Die Erfolgsfaktoren des Aufsteigerteams

Das Fundament des Erfolgs bildete über die gesamte Spielzeit hinweg die Mentalität der Mannschaft. „Wir haben eine gute Mischung aus individuellen Qualitäten, Emotionalität und eben jener mannschaftlicher Geschlossenheit“, betont der Trainer des VfB Bad Mergentheim mit Blick auf die ausgeprägten Stärken seines Kaders.

Sommerpause statt großer Urlaubsreise

Eine gemeinsame Feierreise wird es für die Aufstiegshelden nach diesem Kraftakt jedoch nicht geben. „Nein, es ist keine gemeinsame Abschlussfahrt geplant. Die Jungs gehen nun in ihre wohlverdiente Sommerpause. Bald startet ja schon wieder die Vorbereitung auf die kommende Saison“, stellt Tobias Ippendorf klar.

Umfangreiche personelle Veränderungen im Kader

Derweil laufen die konkreten Planungen für die neue Saison, wobei der Trainer die feststehenden Personalien auflistet. Als Zugänge stehen Quentin Schmitt und Luca Most aus der eigenen Jugend, Joel Krüger, Johann Daoud und Andreas Türker aus Giebelstadt, Elmedin Zogaj und Endrit Zogaj aus Künzelsau sowie Julian Schneck aus Umpfertal und Levi Weiß von der U19 aus Hollenbach fest. Abgänge sind Cagdas Pehlivan, Stefan Haun sowie Kevin Röckert und Pablo Riveros, wobei die beiden Letztgenannten bereits seit März nicht mehr zum Team gehörten.

Klassenerhalt als oberste Priorität im Oberhaus

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Spielklasse bleibt der Blick der Trainer realistisch. „Wir wollen uns in sämtlichen Bereichen weiterhin verbessern und letztendlich die Klasse halten“, formuliert Tobias Ippendorf das unmissverständliche Ziel für die neue Saison.