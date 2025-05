Die letzten Wochen der Eintracht waren sehr turbulent – keine Mannschaft im Kreis hat so viele Spiele gemacht wie die Hemlein-Elf, weshalb die Mannschaft eingespielt ist und aufgrund der positiven Ergebnisse weiß, was für eine Qualität im Team steckt. Dementsprechend positiv gestimmt ist auch der Trainer und sieht das anstehende Spiel als eine weitere Pflichtaufgabe – „Für uns war in den letzten Wochen jedes Spiel ein Finale, weil wir wussten, wir müssen gewinnen um überhaupt noch einmal ranzukommen an Lohne. Nach dem Patzer von Lohne wussten wir, wir müssen gewinnen, um vorbeizugehen. Also hat sich für uns nicht viel geändert, der Druck ist der selbe, wir müssen gewinnen, um das Ding klar zu machen.", so Christoph Hemlein. Dennoch ist dem Erfolgstrainer natürlich bewusst, was auf dem Spiel steht, weshalb er die Bedeutung auch nicht klein reden will. – „Es ist ein Spiel, in dem es um so viel geht. Aber das ist ja auch das schöne am Fußball, das werde ich noch einmal versuchen den Jungs beizubringen und dann wird man sehen wo die Reise hingeht.", ergänzt Hemlein.

Für Borussia Neuenhaus ist es ebenfalls ein absolutes Endspiel. Der Tabellenzwölfte ist ebenfalls auf Punkte angewiesen und hofft auf Schützenhilfe, um nicht mehr auf einen Abstiegsrang zu rutschen. Dementsprechend sollte Eintracht Nordhorn den Gegner nicht unterschätzen, da die Borussia alles reinwerfen muss für den Klassenerhalt.