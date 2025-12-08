Es ist ein Sieg entsprungen

Der TSG Zell u. A. I fand sich am zweiten Adventssonntag bereits zu früher Stunde in Eschenbach ein. Auf deren Sportgelände verliefen die Spiele in den letzten Jahren oftmals nicht zufriedenstellend. Dieser Tatsache galt es mit voller Leidenschaft entgegenzuwirken und den Spieß herumzudrehen. Mit Blick auf die 90 Minuten lässt sich festhalten, dass sich an diesem Sonntag – neben dem Spieß – auch die blauen Mannen aus Eschenbach ein ums andere Mal im Kreis drehten. Die Partie war nur wenige Augenblicke alt, als sich bereits erahnen ließ, dass der TSG zu keinen Kompromissen bereit war. Im Kopf da, in den Zweikämpfen präsent, präsentierten sich die Gelb-Schwarzen aus Zell. Dass man auf diesem Grundgerüst etwas Großes aufbauen kann, zeigte sich zunehmend in der ersten Halbzeit.

Nach einem perfekt getretenen Eckball von Tobias Goll in Minute 12 schraubte sich Peter Schwegler in die Luft und nickte zum 0:1-Führungstreffer ein. Mit Spielzügen zum Zungeschnalzen kombinierte sich der TSG anschließend wiederholt von hinten heraus bis in den Sechzehner der Eschenbacher. Die Blauen sahen in dieser Phase des Spiels kein Land. Die kreierten Chancen wurden dann auch genutzt: Bis zum Halbzeitpfiff erzielte der TSG vier weitere, blitzsauber herausgespielte Treffer. Diese erzielten zweimal Florian Schultheiß sowie jeweils einmal Nico Dose und Leon Bauer. Durch eine kleine Unachtsamkeit in der Zeller Hintermannschaft durfte der TSV Eschenbach II noch vor der Halbzeit einen eigenen Treffer bejubeln. Die zweite Halbzeit zeigte ein wenig verändertes Bild. Zell war dominant, ließ hinten wenig zu und spielte einen schönen Ball. Der Eschenbacher Torhüter musste den Ball letztendlich siebenmal aus dem eigenen Netz holen. Für die beiden weiteren Treffer waren Nico Dose und Daniel Komarek zur Stelle.