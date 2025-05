„Ich will das einfach versuchen“: Philipp Maiberger wechselt nach der Saison zum Bezirksligisten FC Langengeisling, wo sein Buder Paul im Tor steht. – Foto: Gerald Förtsch

„Es ist ein großes weinendes Auge“ – Philipp Maiberger verlässt den Kirchheimer SC nach 22 Jahren Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Kirchheim

Nach 22 Jahren beim Kirchheimer SC verlässt Philipp Maiberger den Fußball-Landesligisten und wechselt im Sommer zum FC Langengeisling in die Bezirksliga. „Pipo ist sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine wahnsinnig wichtig für die Mannschaft – er ist eigentlich immer da, gibt immer alles, ist ein Wichtiges Sprachrohr der Mannschaft und sagt immer offen seine Meinung“, vermisst KSC-Trainer Steven Toy seinen Defensivspieler schon jetzt. Was den 27-Jährigen zu seiner Entscheidung bewogen hat und wie es ihm damit geht, erzählt er im Interview.



Ich weiß nicht, wie lange ich noch die Chance habe, auf einem Niveau mit meinem Bruder zusammenzuspielen. Herr Maiberger, seit 2003 tragen Sie nun das Trikot des Kirchheimer SC. Warum verlassen Sie den Verein, warum ausgerechnet jetzt? Philipp Maiberger Am Anfang der Hinrunde hatte ich mit Steven ein erstes offenes Gespräch dazu – ich habe ihm gesagt, dass die Chance besteht, mit meinem Bruder Paul (Ex-KSC-Torwart, 23, seit Beginn dieser Saison beim FC Langengeisling, d. Red.) in einer Mannschaft zu spielen und ich das gerne machen würde. Der Gedanke ist dann gereift – ich weiß nicht, wie lange ich noch die Chance habe, auf einem Niveau mit meinem Bruder zusammenzuspielen, deshalb will ich das jetzt einfach versuchen.

Sie gehen sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge – was bleibt nach all den Jahren beim KSC?

Ich freue mich natürlich auf das, was kommt, aber es ist auf jeden Fall ein großes weinendes Auge – hier sind meine engsten Freundschaften entstanden, mit vielen spiele ich gefühlt schon ewig zusammen. Sebastian Zielke, Marco Wilms, Thomas Branco De Brito und Marwin Bindner sind alle aus meinem Jahrgang. Marwin hat seine Karriere leider bereits beendet, ist aber im September mein Trauzeuge. Spieler wie Peter Schmöller, Florian Rädler und Marco Flohrs haben immer wieder mit mir in der Jugend gespielt. Es waren schöne Zeiten mit dem Aufstieg in die Landesliga und dann auch erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bayernliga mit einer legendären Aufstiegsfeier auf Mallorca. In Erinnerung bleiben auch die Jugendturniere oder die Trainingslager mit der ersten Mannschaft in Kroatien. Bei der Gelegenheit bedanke ich mich bei allen, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben. Das familiäre Umfeld, die herzliche Atmosphäre machen den Verein zu etwas ganz Besonderem – und dazu spielen wir auch keinen schlechten Fußball.

Gab’s auch schwierige Zeiten in Kirchheim? Waren Sie schon einmal auf dem Sprung zu einem anderen Verein?

Ich würde sagen, die schwierigste Zeit war nach meinem Kreuzbandriss, den ich mir 2019 beim Skifahren zugezogen hatte. Damals war ich auch beim SV Heimstetten im Probetraining, es ist allerdings nichts daraus geworden. Auch deshalb, weil ich gemerkt habe, was ich am KSC habe.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Anfänge?

Früher haben sich immer ein paar Jungs auf dem Bolzplatz zum Kicken getroffen, und irgendwann haben sich meine Eltern gemeinsam mit anderen Eltern darum gekümmert, dass da was beim Kirchheimer SC geht. So hat das damals mehr oder weniger mit der Altersgruppe der Bambini angefangen beim KSC.

Genau, Steven Toy hat mir da im März 2016 zum Einstand verholfen, als ich noch Jugendspieler war, wir sind in dem Jahr dann über die Relegation aus der Landesliga abgestiegen.

Schon immer beim KSC: Das Bild zeigt Philipp Maiberger im Jahr 2005. – Foto: Privat

Seitdem sind Sie fester Bestandteil des Teams, waren lange Jahre auch Kapitän, kommen auf 181 Punktspiele in der ersten Mannschaft. Vielleicht klappt es zum Abschied auch mit Ihrem zweiten Liga-Treffer.

Wir werden sehen. In Pullach hätte ich fast von der Mittellinie getroffen, aber der Torwart ist leider noch an den Ball herangekommen.

Das Spiel ging 1:3 verloren, es folgte das 0:5 gegen den ESV Freilassing – die dritte Niederlage hintereinander. Was ist da los?

Das Ergebnis spricht für sich, es war eine bittere Niederlage. Aber die frühe Rote Karte hat es nicht leichter gemacht. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht wach genug in der Defensive, und es war schwer, Stabilität hereinzubekommen. Das müssen wir jetzt besser machen, und ich werde noch einmal alles geben, damit ich mich mit zwei Siegen verabschieden kann.

Die Mannschaft ist als Sechster jenseits von Gut und Böse. Wie erklären Sie sich das verrückte Torverhältnis von 71:74?

Natürlich fallen gerade in der Abwehr viele Spieler verletzt aus, aber ich würde sagen, dass uns über die Saison hinweg einfach viel zu viele Leichtsinnsfehler unterlaufen. Offensiv haben wir eine sehr gute Qualität – da muss man sich keine Sorgen machen. (guv)