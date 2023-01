Im Trikot von Darmstadt 98 gelang André Leipold (re.) noch nicht der Durchbruch, die Leihe zu den Würzburger Kickers macht daher Sinn. – Foto: Dominik Claus

»Es ist ein bisschen anders gelaufen wie erwartet« André Leipold erklärt seine Beweggründe für die Leihe nach Würzburg

Die Bäume wachsen für André Leipold (noch) nicht in den Himmel. Nach einer fulminanten Halbserie in der Regionalliga Bayern im Trikot des SV Wacker Burghausen wechselte der gebürtige Münchner im Januar 2022 zum Zweitligisten Darmstadt 98, um in der 2. Liga durchzustarten. Saisonübergreifend reichte es bisher allerdings insgesamt nur zu fünf Kurzeinsätzen bei den Lilien vom Böllenfalltor. Warum ein Schritt zurück nun Sinn macht - FuPa hat mit André Leipold darüber gesprochen.

FuPa: André, bist du in Würzburg schon richtig angekommen?

André Leipold (21): Noch nicht wirklich. (lacht) Ich war am Dienstag in Würzburg zur Vertragsunterzeichnung, bis Sonntag bin ich jetzt zuhause in München und werde individuell trainieren. Am Montag geht`s los mit der Vorbereitung.



Der Durchbruch in der 2. Liga blieb dir bislang verwehrt. Es macht daher Sinn, einen Schritt zurückzugehen, um Spielpraxis zu sammeln. Richtig?

Ja, definitiv. Ich will bis Sommer so viele Spielminuten wie möglich sammeln. Und klar, als Stürmer will ich auch so viele Tore wie möglich machen und viele Scorerpunkte sammeln.



Und im Sommer geht`s dann definitiv zurück nach Darmstadt?

Das ist der Fahrplan, genau. Stand heute geht`s im Sommer wieder zurück nach Darmstadt. Wie es dann in einem halben Jahr genau ausschaut, vielleicht steigen die Kickers ja in die 3. Liga auf, das werden wir dann sehen.





André Leipold hofft in Würzburg auf viele Einsätze. – Foto: Dominik Claus





War der Schritt nach Darmstadt aus deiner Sicht ein Fehler?

Nein, auf keinen Fall. Es war ein super lehrreiches erstes Jahr als Profi für mich. Freilich, sehr viel Spielzeit konnte ich noch nicht sammeln. Es ist ein bisschen anders gelaufen wie erwartet.



Inwiefern?

Es war nicht unbedingt abzusehen, dass es für uns als Mannschaft so super läuft. Darmstadt 98 führt aktuell die Tabelle der 2. Liga an. Es gibt so gut wie keinen Grund, etwas zu ändern. Von daher überhaupt kein Vorwurf an den Trainer.



Anders als beispielsweise die bayerischen Zweitligisten 1. FC Nürnberg oder SpVgg Greuther Fürth, deren Reserven in der Regionalliga Bayern spielen, hat Darmstadt 98 nur eine zweite Mannschaft auf Hobby-Niveau. Wichtige Spielpraxis sammeln in der "Zweiten" war für dich also nicht drin. Inwieweit war das ein Problem?

Problematisch fand ich das jetzt nicht. Ich war ja sehr darauf aus, dieses Jahr als Profi zu leben und zu agieren. Bei den Trainingseinheiten und den Spielen dabei zu sein, das war mein großes Ziel. Von der Spielzeit hat es halt leider nicht so wirklich gepasst für mich, aber es war kein großes Problem für mich.



Was erhoffst du dir von deiner Leihe nach Würzburg?

Die Kickers sind sehr offensivstark und machen viele Tore. Das spielt mir als Offensivspieler natürlich in die Karten. Ich erhoffe mir viel Spielzeit und viele Tore. Und das Ziel ist klar, wir wollen die Meisterschaft holen und in den Aufstiegskampf der 3. Liga eingreifen.



Das Interview führte Mathias Willmerdinger.