"Es ist ein absolut bitteres Ergebnis" - Remis im Derby

„Schwer, in Worte zu fassen, mal wieder“, begann Langemeyer seinen Rückblick. „Fakt ist auf jeden Fall: Wir haben bis zur Gelb-Roten Karte das Derby klar dominiert. Haben gute Ballbesitzphasen gehabt und uns durch unsere DNA, durch unsere Prinzipien, auch entsprechend gute Torchancen erarbeitet.“

Dinklage ging in der ersten Halbzeit verdient durch Arne Blömer (29.) in Führung und hätte zur Pause bereits höher führen können. „Wir machen aus den guten Torchancen nur ein Tor. Der Gegner hatte bis dahin eine große Chance, wo unser Torwart einen abgefälschten Freistoß noch an den Pfosten lenkt. Ansonsten waren wir klar dominierend.“

Nach dem Platzverweis gegen Philipp Scibior (69.) kippte das Spiel. Zuvor hatte Jason Bahns (75.) noch auf 2:0 erhöht, doch fast im Gegenzug traf Christoph Hainke (76.) für Vechta zum Anschluss. In der Schlussphase gelang den Gästen durch Lie Sillah (86.) sogar noch der Ausgleich.

„Mit der Gelb-Roten Karte hat sich das Spiel neu sortiert. Es war dann halt ein absolutes Derby, die letzten 25 Minuten ging es hoch und runter. Vechta hat sich Torchancen erarbeitet, wo unser Torhüter Jan Rohe eine überragende Leistung gezeigt hat.“

Trotz Unterzahl blieb Dinklage gefährlich, nutzte aber seine Möglichkeiten nicht konsequent. „Wir gehen auf 2:0 in Führung, bekommen zu schnell das 2:1 und nutzen unsere Torchancen nicht, um den K.o. zu setzen. Unsere Veo-Statistik hat 19 Torschüsse registriert, wovon wir nur zwei Tore gemacht haben – das ist einfach bitter.“

Langemeyer sprach seiner Mannschaft dennoch ein Kompliment für den Einsatz aus, mahnte aber zugleich Konsequenz an: „Es ist ein absolut bitteres Ergebnis. Wir müssen unsere großen Spielanteile und vielen Torchancen einfach mal in Tore ummünzen. Das wird auch der Fokus in der Trainingsarbeit sein.“

Nach dem Remis bleibt der TV Dinklage im Tabellenmittelfeld der Landesliga Weser-Ems, während Vechta dank der späten Tore einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf ergatterte. Langemeyer blickte bereits nach vorne: „Wir brauchen auf jeden Fall die Punkte – und dafür müssen wir das ernten, was wir investieren.“

Die nächste Chance hat der TVD dafür am kommenden Sonntag. Dann spielt der Tabellenneunte bei der formstarken Eintracht aus Nordhorn. Vechta hingegen empfängt Vorwärts Nordhorn und will im Tabellenkeller nachlegen.