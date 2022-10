"Es ist der absolute Zusammenhalt, der uns auszeichnet" FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg.

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

FuPa: Für dich persönlich lief es ebenfalls richtig gut – drei der vier Tore gehen auf dein Konto. Das 4:0 hast du vorbereitet. War es ein perfektes Spiel für dich? Wallisch: Das kann man so sagen. Gut getan hat natürlich die frühe Führung. Dann schien alles zu klappen. Umso schöner ist es natürlich, wenn man von den Mitspielern so sauber und uneigennützig bedient wird und am Ende des Tages die Null steht.

FuPa: Als Aufsteiger habt ihr am vergangenen Spieltag den Tabellendritten mit 4:0 geschlagen – war das so für dich abzusehen? Wallisch: Wir arbeiten im Training sehr hart und zeigten die vergangenen Spieltage gute Leistungen. Die letzte Trainingswoche stach aber vom Einsatzwillen deutlich heraus. Den Schwung und die Überzeugung haben wir mit in die Partie genommen. Daher war es für uns das Resultat einer wirklich starken Trainingswoche.

Der 27 Jahre alte Polizeibeamte sorgte nicht nur für die 2:0-Pausenführung, er legte im zweiten Abschnitt in Unterzahl das 3:0 per Strafstoß nach und bereitete das 4:0 von Florian Schmeißer vor. Bei seinem Heimatverein führt der zentral-offensive Mittelfeldspieler inzwischen die interne Torjägerliste an und auch in der Bezirksliga Donau/Iller ist er unter den Top 5 zu finden.

Für den Aufsteiger FV Asch-Sonderbuch ist es in der aktuellen Spielzeit ein Auf und Ab – umso wichtiger war der 4:0-Auswärtserfolg am vergangenen Sonntag bei der SGM Aufheim Holzschwang. Entscheidend beteiligt: Tobias Wallisch .

FuPa: Was würdest du als deine fußballerischen Stärken bezeichnen?

Wallisch: Meine größte Stärke ist ganz klar der Zug zum Tor und mein Dribbling. Läufe in die Tiefe und mein Abschluss gehören ebenfalls dazu.

FuPa: Im vergangenen Jahr hast du in der Kreisliga in 28 Spielen 28 Tore erzielt. Da gab es sicher einige Angebote anderer Klubs in der Sommerpause, oder?

Wallisch: Die gab es in der Tat, die meisten kamen jedoch von Mannschaftskameraden meiner ehemaligen Vereine und aus dem Freundeskreis. Ein Wechsel kam für mich jedoch nicht in Frage. Ich fühle mich im ganzen Verein pudelwohl. Es ist einfach eine Herzenssache, für seinen Jugendverein aufzulaufen und die Farben zu repräsentieren.

FuPa: Was macht für dich den FV Asch-Sonderbuch aus, was gefällt dir besonders gut?

Wallisch: In meinen Augen ist es der absolute Zusammenhalt, der uns auszeichnet. Wir kommen fast alle, mit Ausnahme von zwei bis drei Spielern, aus denselben zwei Dörfern. Manche spielen schon seit der Bambini zusammen. Manche haben es zwischenzeitlich höher versucht, kamen aber alle zu ihrem Heimatverein zurück.

Was ich besonders hervorheben muss ist das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt. Ein Beispiel wäre der Vatertagsausflug, als wir mit über 50 Mann, mit Vätern und Söhnen, Fans und ehemalige Spielern, mit dem Bus über mehrere Tage im Zillertal waren. Oder das jährliche Christbaumloben, bei dem wir an zwei darauffolgenden Tagen durch die Dörfer wandern und bei den Fans mit Getränken und kleinen Snacks empfangen werden. So etwas gibt es sicher nicht überall.



FuPa: Welches Ziel verfolgt ihr als Aufsteiger in dieser Saison? Hast du dir ein persönliches Ziel gesetzt?

Wallisch: Als Mannschaft ist das Ziel zunächst der Klassenerhalt mit Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte. Ebenso ist uns wichtig, dass sich jeder Spieler weiterentwickelt und den nächsten Schritt gehen kann.

Mein persönliches Ziel ist es, der Mannschaft in jedem Spiel so gut ich nur kann zu helfen. Wenn meine Tore dazu beitragen, ist es umso schöner. Ich nehme mir immer vor, in jedem Spiel ein Tor zu schießen und eine Vorlage zu geben. 😉