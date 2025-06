"Es ist definitiv mein Ziel, mit Garrel aufzusteigen"

– Foto: Thies Meyer

Der BV Garrel sammelte in der Rückrunde 30 Punkte und gehörte zu den besten Teams der Liga. Einen großen Anteil hatte daran der 22-jährige Stürmer Gerrit Ideler. 16 Tore und zwölf Assists standen am Ende der Saison zu Buche. Wir haben dem Top-Torschützen von Garrel drei Fragen gestellt..

Du hast in der Jugend für Meppen gespielt und dort auch schon eine Saison Oberliga-Erfahrung gesammelt: Könntest du dir den Schritt eine Liga höher wieder vorstellen? Definitiv könnte ich mir den Schritt vorstellen. Ich denke, vor allem für junge Spieler, sollte es das Ziel sein, das Maximale rauszuholen und so hoch zu spielen, wie es geht. Da aber nicht nur die Liga, sondern auch der Wohlfühlfaktor innerhalb der Mannschaft eine Rolle spielt, habe ich mich frühzeitig dafür entschieden, auch in der kommenden Saison für den BV Garrel zu spielen, weil das Team, die Infrastruktur und die Werte des Vereins mich so überzeugt haben, auf jeden Fall noch eine Saison zu bleiben. Auch weil ich dem Team zutraue, dass da noch mehr drin sitzt, als wir gezeigt haben.



Hättest du in deiner Premierensaison für Garrel mit solch guten Statistiken gerechnet oder war es sogar dein Ziel? Darauf würde ich erstmal sagen: Nein. In der Vorsaison habe ich in Meppen auf dem Flügel gespielt und so war ich auch anfangs bei Garrel eingeplant. Nach vier, fünf Spielen sind wir auf die Idee gekommen, dass ich die Stürmer-Position einnehmen könnte. Demnach habe ich nicht mit diesen Statistiken gerechnet. Ich habe mir aber auch dahingehend keine Ziele gesetzt. Mein absolutes Ziel war es, verletzungsfrei zu bleiben, da ich in den Saison davor immer wieder damit zu kämpfen hatte. Außerdem wollte ich Selbstbewusstsein bekommen und mich wohl auf dem Platz fühlen, um das Maximale rauszuholen. Zum Winter, als ich dann wusste, dass ich Stürmer bin, war dann mein Ziel, dass es zweistellig sein sollte. Da hatte ich sechs Tore. Am Ende wurde es dann noch besser, als ich gedacht hätte.