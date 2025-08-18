Der SV Bad Heilbrunn musste sich Penzberg knapp geschlagen geben. (Archivfoto) – Foto: Oliver Rabuser

„Es ist bitter, so zu verlieren" – Bad Heilbrunn belohnt sich nicht
Bezirksliga Süd
FC Penzberg
Heilbrunn

Der SV Bad Heilbrunn unterliegt Penzberg nur knapp mit 0:1. Samir Neziri erzielte das Tor des Tages für den FC Penzberg.

Aus der geringen Erwartungshaltung im Vorfeld entwickelte sich eine beträchtliche Enttäuschung. Den zahlreichen Ausfällen zum Trotz bot der SV Bad Heilbrunn im Auswärtsspiel beim FC Penzberg dem Bezirksliga-Spitzenreiter über weite Strecken der Partie Paroli. Dass dieses wenig kurzweilige Derby dennoch mit 1:0 an die Penzberger ging, empfanden die Gäste nicht gerade als gerecht. „Es ist bitter, so zu verlieren. Wir haben ein Top-Spiel gemacht“, bilanzierte HSV-Trainer Walter Lang, der mit dem eigentlich inaktiven Peter Auer in der Startelf für eine Überraschung sorgte. Sa., 16.08.2025, 14:30 Uhr 1. FC Penzberg FC Penzberg SV Bad Heilbrunn Heilbrunn 1 0 Abpfiff

Doch speisen sich Ergebnisse nach wie vor nicht aus Spielanteilen oder Courage, sondern einzig aus erzielten Treffern. Hierbei hatten die Gastgeber die Nase entscheidend vorne. Samir Neziri markierte schon in der vierten Minute unter gütiger Mithilfe von HSV-Keeper Christoph Hüttl den Treffer des Tages. Es war ein Angriff über die rechte Abwehrseite, bei dem Tom Pföderl das Laufduell verlor, aber auch keine weitere Hilfestellung eines Nebenmannes erhielt. Neziri nutzte den kleinen Vorsprung, indem er eine Hereingabe fingierte, den Ball aber dann schnurstracks in die kurze, freie Torecke schickte. Hüttl entschied sich für den Abfangjäger, machte zwei Schritte nach vorne, anstatt den ersten Pfosten zu sichern. „Da schaut er schlecht aus“, hält Lang fest. Schnell verfestigten sich die im Vorfeld geäußerten Befürchtungen, dass das Duell eine klare Angelegenheit für die Penzberger werden könnte. Aber weit gefehlt. Auch der Elf von Maxi Bauer gingen einige Stammkräfte ab, und sie schaffte es auch nicht, den knappen Vorsprung auszubauen. Zweimal Sinan Grgic und abermals Neziri verpassten knapp das mögliche 0:2.