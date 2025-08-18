„Es ist bitter, so zu verlieren“ – Bad Heilbrunn belohnt sich nicht

Der SV Bad Heilbrunn unterliegt Penzberg nur knapp mit 0:1. Samir Neziri erzielte das Tor des Tages für den FC Penzberg.
Aus der geringen Erwartungshaltung im Vorfeld entwickelte sich eine beträchtliche Enttäuschung. Den zahlreichen Ausfällen zum Trotz bot der SV Bad Heilbrunn im Auswärtsspiel beim FC Penzberg dem Bezirksliga-Spitzenreiter über weite Strecken der Partie Paroli. Dass dieses wenig kurzweilige Derby dennoch mit 1:0 an die Penzberger ging, empfanden die Gäste nicht gerade als gerecht. „Es ist bitter, so zu verlieren. Wir haben ein Top-Spiel gemacht“, bilanzierte HSV-Trainer Walter Lang, der mit dem eigentlich inaktiven Peter Auer in der Startelf für eine Überraschung sorgte.
Doch speisen sich Ergebnisse nach wie vor nicht aus Spielanteilen oder Courage, sondern einzig aus erzielten Treffern. Hierbei hatten die Gastgeber die Nase entscheidend vorne. Samir Neziri markierte schon in der vierten Minute unter gütiger Mithilfe von HSV-Keeper Christoph Hüttl den Treffer des Tages. Es war ein Angriff über die rechte Abwehrseite, bei dem Tom Pföderl das Laufduell verlor, aber auch keine weitere Hilfestellung eines Nebenmannes erhielt. Neziri nutzte den kleinen Vorsprung, indem er eine Hereingabe fingierte, den Ball aber dann schnurstracks in die kurze, freie Torecke schickte. Hüttl entschied sich für den Abfangjäger, machte zwei Schritte nach vorne, anstatt den ersten Pfosten zu sichern. „Da schaut er schlecht aus“, hält Lang fest.
Schnell verfestigten sich die im Vorfeld geäußerten Befürchtungen, dass das Duell eine klare Angelegenheit für die Penzberger werden könnte. Aber weit gefehlt. Auch der Elf von Maxi Bauer gingen einige Stammkräfte ab, und sie schaffte es auch nicht, den knappen Vorsprung auszubauen. Zweimal Sinan Grgic und abermals Neziri verpassten knapp das mögliche 0:2.
Dann aber wagte sich der HSV mehr und mehr aus der Deckung. Toni Pappritz versuchte es auf eigene Faust, wurde aber beim Schuss geblockt. Klaus Pföderl holte im Duett mit Basti Ammer aus spitzem Winkel einen Eckball heraus. Beide Szenen waren freilich nichts gegen jene eingangs der Schlussphase. Der FC stellte das Spiel nach vorne im zweiten Abschnitt nahezu komplett ein. Heilbrunn indes schöpfte nach Hereinnahme von Antreiber Anton Krinner immer mehr Zuversicht. „Das ist einfach eine Mentalitäts-Mannschaft, die steht immer wieder auf“, lobte Walter Lang. Und dann kam sie, die ganz große Chance: Krinner steckte in die Tiefe zu Dominik Hoch, der passte in den Rückraum, wo Tom Pföderl den Ball aus vollem Lauf nahm und ihn mit absoluter Wahrscheinlichkeit zum 1:1 versenkt hätte. Wäre da nicht mit Murat Ersoy der kleinste Spieler auf dem Platz auf der Torlinie aufgetaucht, obendrein noch inmitten der Flugbahn des Balles – was für ein Pech. Krinners Ausgleichstor in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits kassiert und damit die verpasste Chance auf einen Punktgewinn offiziell.