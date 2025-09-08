Schon früh im Spiel nutzte Schwefingen die erste Gelegenheit konsequent und brachte sich bereits nach drei Minuten durch Sebastian Meyer auf die Siegerstraße. „Ich muss sagen, dass wir direkt die erste Situation gut ausspielen und bestrafen und dann auch 1:0 in Führung gehen. Da hilft natürlich auch dieser Spielverlauf, der uns da so ein bisschen entgegenkommt“, erklärte Vehring nach der Partie.

Doch Veldhausen zeigte sich trotz Rückstand organisiert und mit einer klaren Idee. In der ersten Hälfte hatten die Gäste die große Chance zum Ausgleich, doch Schwefingens Keeper Leo Hölscher parierte stark. „Es gab diese eine Situation, wo die eine Riesen Chance haben, den hält Leo Hölscher überragend. Wenn da das 1:1 fällt, dann kippt so ein Spiel vielleicht mal in die andere Richtung. Aber dieses Spielglück vom Spielverlauf hatten wir einfach", so Vehring.

Statt des Ausgleichs legte Schwefingen nach: Das 2:0 brachte Ruhe ins Spiel und kurz nach der Pause fiel mit dem 3:0 die Vorentscheidung. „Ab da an haben wir auch gar keine Torchancen mehr zugelassen. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit kann das Spiel, beim Stand von 1:0 schon kippen, wenn so ein Ding reingeht. Die Standards von Veldhausen, die Ecken waren sehr gefährlich, muss man sagen, aber insgesamt haben wir es super wegverteidigt.“

Trotz einiger personeller Ausfälle überzeugte Schwefingen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, worüber sich Vehring nach der Partie sehr erfreut zeigt. „Es gab den einen oder anderen Ausfall, den wir zu kompensieren hatten – auch Malte Woerster musste verletzt raus. Es freut mich umso mehr, dass aber alle da waren, alle das Spiel angenommen haben, alle gefightet haben. Da bin ich schon sehr zuversichtlich auf die nächsten Wochen.“

Mit dem klaren Heimsieg behaupteten die Schwefinger nicht nur Platz eins in der Tabelle, sondern zeigten auch ihre Offensivstärke. „Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, am sechsten Spiel der Tabellenführer zu sein. Es ist trotzdem nur eine Momentaufnahme nach einem kleinen Teil der Saison, aber gerade ist es natürlich eine schöne Situation. Jetzt haben wir ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel gegen Langen. Nun müssen wir uns erstmal regenerieren, Kräfte sammeln und wieder ein paar Leute dazubekommen. Insgesamt war es ein verdienter Heimsieg, sehr schön auch, dass wir mal Tore machen. Ich bin rundum zufrieden“, bilanzierte Vehring.