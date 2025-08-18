„Es ist auch Willenssache“: Frust nach Chancenwucher in Murnau

In der 96. Minute erlöst Greinwald den TSV Murnau – doch der Jubel bleibt aus. Bei TSV-Coach Wagner sorgt das für Unmut.

Obwohl seinem Team nur Momente zuvor in Minute 96 noch der Ausgleich gelungen war. Ein 1:1 gegen den TSV 1860 Rosenheim am Samstag schafft es nicht, die Ansprüche dieser jungen, hungrigen Elf zu stillen. So weit sind sie schon gekommen in Jahr zwei in der Landesliga beim TSV Murnau . Stört sogar den Coach ein wenig: „Mich nervt das ehrlich gesagt, dass nicht gejubelt wird“, moniert Wagner.

Murnau – Wo war denn nur die Ekstase? Martin Wagner suchte vergeblich nach der Entladung, die dieses verrückte Ende doch hervorrufen hätte sollen. Stattdessen traf er einen schimpfenden Kapitän an, der die Gefühlslage der Murnauer Landesliga-Kicker ganz gut abbildete: Philip Jarosch kam aus dem Zetern nicht heraus.

Und so fand ein Tag sein Ende, der keinen im Land der Drachen befriedigte. Schon wieder. Denn nach dem Derby am Gröben unter der Woche fühlte sich auch an diesem Spiel alles irgendwie unvollendet an. Es brauchte schon das unwirklichste aller Enden, um noch einen Zähler mitzunehmen.

Fabio Grund, der Torhüter, war bei einem letzten Freistoß nach vorne geeilt. Er mischte sich rein, mitten in den Pulk, als der Ball gen Rosenheimer Tor waberte. Irgendwie, keiner weiß wie genau, suchte er sich den Weg zu Christoph Greinwald, der seltsamerweise keinen Bewacher hatte. Ein Innenverteidiger rettete Murnau. „Es hätte nicht anders passieren können“, merkt Wagner an.

Murnauer Offensive in der Krise

Die Murnauer Fußballer im zweiten Landesliga-Jahr sind auch nach sieben Spielen noch ein Rätsel. Sie spielen gefälliger als vorige Saison, sie werden von allen Seiten gelobhudelt, aber sie tun sich so schwer mit dem Gewinnen. Das Remis gegen Rosenheim nahm der Trainer zum Anlass, eine Thematik anzustoßen, die seit ein paar Wochen köchelt. Die Stürmer erfüllen ihr Jobprofil derzeit nicht.

Seit Spieltag eins und dem Doppelpack von Murat Höbekkaya in Freilassing wartet der TSV auf ein Tor der Angreifer. „Es ist auch Willenssache“, sagt Wagner. Des Öfteren sah und hörte man ihn auf seine zwei Türme vorne drin, Höbekkaya und Fabian Erhard, einwirken. Der Trainer stand unter Strom. Er wollte die Ladesäule sein, an der sich die zwei bedienen. Sie fanden den Stecker nicht.

Multerer als neuer Torgarant?

Wie den beiden geht es sämtlichen Offensivkräften. Aber es könnte bald Besserung geben. Mit Benedikt Multerer wechselte Wagner einen Brecher ein, der seine Kollegen, ja ein ganzes Team mitreißen kann. „Er lebt das vor. Ich hoffe, dass er mit seiner Art anstecken kann.“ Nur müssen die Verantwortlichen mit ihm und seiner Leistenverletzung sorgsam umgehen.

Gleich nach seiner Einwechslung wuchtete Multerer einen Kopfball ins Tor. Es zählte genauso wenig wie kurze Zeit später ein Abseitstor. Beide Pfiffe waren höchst zweifelhaft und fügten sich ein in eine – erstens – ziemlich unstimmige Linie des Schiedsrichters und – zweitens – nervöse Grundstimmung, die sich immer weiter und weiter auflud.

Fehlende Konsequenz vor dem Rosenheimer Tor

Gewiss, Murnau war selbst schuld. Allein in Hälfte eins vergab der TSV drei Top-Chancen: Georg Kutter schloss zweimal aus dem Rückraum ab, Erhard stand allein vor dem Tor. In Hälfte zwei erreichte Murnaus Dominanz so große Ausmaße, dass man eigentlich über die Höhe des Sieges spekulieren musste. Aber es fiel kein Tor.

Wagner war es wichtig, diesen Fakt zu betonen. „Man muss sich mal vor Augen halten, was das für Gegner sind. Da haben schon ein paar in der Regionalliga gespielt“, betont er. Nur erwischte Rosenheim diesmal keinen Glanztag. Einzig lichter Moment blieb das 1:0, ein wirklich exzellenter Abschluss von Liam Markulin, wie ihn Wagner so sehnsüchtig von seinen Mannen erfleht. „Daran müssen wir arbeiten und es erzwingen.“