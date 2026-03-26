Es ist angerichtet

Die Rasenspieler (rot) nehmen die Aalener und die Tabellenspitze ins Visier. – Foto: Jani Pless

Für diese Spiele lebt der Fußball. "Wir stehen beide zu Recht da oben", sagt Hakan Atik vor dem Oberliga-Gipfeltreffen zwischen dem VfR Mannheim und dem VfR Aalen am Samstagnachmittag (Anpfiff, 15 Uhr). Der Sportliche Leiter des VfR hat dabei einen ganz besonderen Wunsch und sagt: "Es wäre schön, wenn die Zuschauer zahlreich erscheinen und sich dieses Spitzenspiel nicht entgehen lassen."

Das Gipfeltreffen hat nach dem vergangenen Wochenende einiges an Spannung hinzugewonnen. Der VfR Aalen hat nämlich während die Rasenspieler 3:1 in Göppingen gewonnen haben selbst mit 2:3 gegen Essingen verloren. Somit befinden sich die Blau-Weiß-Roten wieder in Reichweite des Tabellenführers und können mit einem Heimsieg am Samstag an diesem sogar vorbeiziehen.

"Es wird sehr ausgeglichen zugehen, wir dürfen daher gespannt sein welche Matchpläne die beiden Trainer sich ausdenken werden", glaubt Atik an ein ebenso zweikampfintensives wie taktisch geprägtes Duell.