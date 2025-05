Es ist alles für's Saisonfinale angerichtet.

Das Spiel startete schwierig für die Gäste, da die Defensive aus Gablingen die Räume ordentlich zustellte und der SVN im eigenen Spiel nach vorne zu viele Fehlpässe produzierte, um gefährlich werden zu können. Eigentlich hatten die Nordendorfer das Spiel komplett im Griff, aber der letzte Pass kam entweder nicht an, oder man ließ sich zu einfach ins Abseits locken. Nach vorne fand Gablingen eigentlich nicht statt, dazu verteidigte die Gäste-Defensive einfach zu gut. Vor allem Rezan Ali holte sich ein ums andere mal den Ball in der eigenen Hälfte und leitete Angriff für Angriff ein. Aber auch der Rest der Defensive mit Philipp Mehring, Pascal Maierfels, Fabian Schar und den beiden Sechsern Christian Hollinger und Tobias Stanikowski verteidigten heute alles weg, was Gablingen nach vorne auf den Weg brachte, so dass Aushilfs-Keeper Tobias Hudler zu keiner Zeit irgendeiner Gefahr ausgesetzt war. Es dauerte bis zur 24. Minute, bis sich Christian Hollinger den Ball ca. 25 Meter vor dem Gablinger Tor erkämpfte und einfach mal flach draufhielt, die Nässe machte den Rest und der Ball landete im Kasten - 0:1. Am Spiel änderte sich dadurch aber nicht viel. Nordendorf schaffte es nicht, den letzten Pass zu nutzen und Gablingen kam nicht über die Mittellinie hinaus und so ging es nach 45 Minuten dann auch mit 0:1 in die Pause.

Halbzeit zwei sollte dann schnell zeigen, in welche Richtung es gehen würde. Nordendorf besann sich wieder auf alte Stärken, lief viel, kombinierte gut und kam so zu zahlreichen Chancen. Bereits in Minute 52. konnte Rezan Ali eine Flanke von Neuzugang Joshua Aydogan zum 0:2 verwerten. Nur 5 Minuten später netzte Tobias Stanikowski nach Ecke von Dennis Rotter unbedrängt zum 0:3 ein. Diese komfortable Führung gab dann die Möglichkeit beim SVN durch zu wechseln. Für Joshua Aydogan, Fabian Schar und Frederic Arndt kamen in der 70. Minute David Fleßner, Luis Riegel und Marko Zeko neu ins Spiel. Dem Spielfluss tat dies aber keinen Abbruch. Bereits in der 75. Minute konnte Dennis Rotter nach Pass von David Fleßner auf 0:4 erhöhen. Nur zwei Minuten später nach Wiederanpfiff gelang erneut Tobias Stanikowski nach Vorlage von Christian Hollinger das 0:5. Nun durfte endlich auch Julian Mehring nach langer Verletzung wieder mitmischen. Er kam in der 80. Minute für Ioannis Gkountoglou ins Spiel, nutzte die 10 Minuten Eingewöhnungszeit und setzte zusammen mit Marko Zeko, dem er das 0:6 auflegte, den Schlusspunkt.