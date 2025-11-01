„Es heißt Gas geben und mit einem Strahlen im Gesicht vom Platz gehen"

Trotz der klaren Tabellenkonstellation warnt SC-Trainer Timm Wünsch davor, den Gegner zu unterschätzen: „Mit TuSpo Petershütte erwartet uns ein schwer zu bespielender Gegner am Sonntag. Robust, schnell, entschlossen – Petershütte wird uns alles abverlangen.“

Die Hainberger präsentieren sich bislang als eine der konstantesten Mannschaften der Liga. Acht Siege, zwei Remis und keine Niederlage sprechen eine deutliche Sprache. Auch die Defensive steht stabil: Nur sechs Gegentreffer in zehn Partien sind Ligabestwert. Dennoch betont Wünsch, dass der Erfolg kein Selbstläufer sei: „Wie jede Woche freuen wir uns, dass wieder Sonntag ist und wir zeigen können, wie wir Fußball spielen können. Der Spaß und die Leidenschaft, einen guten Ball zu spielen, ist in jedem Training spürbar.“

TuSpo Petershütte reist mit gemischten Gefühlen an. Das Team zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen, man kam zum Beispiel beim Schlussicht Dostuluk Osterode nicht über ein 0:0 hinaus. Gegen den spielstarken Hainberg wird die Mannschaft vor allem kämpferisch dagegenhalten müssen, um Zählbares mitzunehmen.

Für Hainberg geht es derweil darum, den Druck auf Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen aufrechtzuerhalten, wobei man ein Spiel weniger hat und mit einem Dreier im Nachholspiel die Spitzenposition übernehmen würde. Wünsch gibt die Marschroute klar vor: „Es heißt weiter Gas geben, alles auf dem Platz lassen und mit einem Strahlen im Gesicht auf und vom Platz zu gehen.“

Mit dieser Mischung aus Spielfreude, Disziplin und Leidenschaft will der SC Hainberg auch am Sonntag wieder beweisen, warum er zu den Topteams der Liga zählt.