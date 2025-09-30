"Es hat nicht die bessere Team gewonnen, sondern das glücklichere"

Der Aufwärtstrend des SV Teutonia Groß Lafferde hat am achten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig einen empfindlichen Dämpfer erlitten. Beim Tabellenzweiten VfB Peine zeigte die Kallmeyer-Elf eine leidenschaftliche Leistung, drehte nach Rückstand die Partie – und verlor am Ende doch mit 2:3. Vor allem die Schlussphase sorgte für Frust bei den Gästen, die sich mehrfach benachteiligt fühlten.

„Das war eine sehr unglückliche Niederlage“, sagte Kapitän Tim Paul nach dem Schlusspfiff. „Wir haben uns auf keinen Fall unter Wert verkauft.“ Die erste Halbzeit sei weitgehend ereignisarm gewesen – bis ein individueller Fehler im Spielaufbau zum 0:1 durch Can Kocak führte (35.). Ein Lupfer über Torhüter Felix Stark – es sollte Peines einzige echte Chance vor der Pause bleiben.

Groß Lafferde kam hellwach aus der Kabine und belohnte sich mit einem Doppelschlag: Erst traf Hendrik Zobjack (51.), dann Felix Stark nach feiner Kombination (57.). Doch die Freude währte nur kurz. Peines Adil Eser traf in der 65. Minute zum Ausgleich und nutzte zwei Minuten später einen umstrittenen Konter zum 3:2 – dem ein Foul an einem Lafferder Verteidiger vorausgegangen sein soll.

„Vor dem 2:3 haben wir den Pfosten getroffen, dann kriegen wir das Gegentor – und davor wird unser vorletzter Mann einfach umgetreten“, ärgerte sich Paul. Die Partie war da längst hitzig, von vielen Unterbrechungen und Diskussionen geprägt. Die Schiedsrichterleistung sorgte auf beiden Seiten für Unmut.

Nach dem 2:3 musste Teutonia in Unterzahl weiterspielen, blieb aber gefährlich – hatte Chancen zum Ausgleich, reklamierte einen Elfmeter und agierte mit Mut. „Man hat nicht gesehen, dass wir ein Mann weniger waren“, betonte Paul. Doch wie schon mehrfach in dieser Saison fehlte am Ende das nötige Quäntchen Glück – und vielleicht auch die letzte Konsequenz.

VfB Peine – SV Teutonia Gr. Lafferde 3:2

VfB Peine: Abdullah Berat Arvis, Berkam Mart (61. Devrim Kilic), Felix Förster, Can Kocak, Mattis Kahl, Zana Dariwsh (56. Dicle Arvis), Adil Eser, Güney Arvis, Berkan Öztürk (56. Mücahit Kavi), Emin Kocak, Tolga Kaya - Trainer: Mehmet Yasti

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (66. Niklas Elias Richter), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Jan-Victor Nimke, Umut Salucu, Hendrik Zobjack, Tim Paul, Kevin Harms, Ismail Abdulah - Trainer: Marcus Kallmeyer

Tore: 1:0 Can Kocak (35.), 1:1 Hendrik Zobjack (51.), 1:2 Felix Stark (57.), 2:2 Adil Eser (65.), 3:2 Adil Eser (67.)