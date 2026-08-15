"Es hat leider ein paar mal der letzte Schritt gefehlt"

– Foto: Steffi Rathje

Der SC Spelle-Venhaus hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Beim TuS Blau-Weiß Lohne setzte sich der Tabellenführer mit 3:1 durch. Die Gastgeber bleiben nach zwei Partien bei einem Punkt und belegen Rang zehn.

Die Gäste stellten die Weichen bereits vor der Pause auf Sieg. Evers brachte Spelle in der 29. Minute mit 1:0 in Führung, sechs Minuten später erhöhte Winnemöller auf 2:0. Lohne kam nach dem Seitenwechsel zurück in die Partie. Thoben verwandelte in der 53. Minute einen Foulelfmeter und verkürzte auf 1:2.

Vor 750 Zuschauern im Heinz-Dettmer-Stadion hat der SC Spelle-Venhaus seinen erfolgreichen Saisonstart fortgesetzt. Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen VfV Borussia 06 Hildesheim gewann der Tabellenführer auch beim TuS Blau-Weiß Lohne mit 3:1. Mit nun sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:1 steht Spelle weiterhin an der Spitze der Oberliga Niedersachsen. Lohne hat nach dem 2:2 bei Germania Egestorf-Langreder zum Auftakt weiterhin einen Zähler und ist aktuell Zehnter.

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte allerdings nicht lange. Kehl stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her und erzielte das 3:1 für den Tabellenführer. Dabei blieb es. Spelle setzte sich damit auch im zweiten Saisonspiel durch, während Lohne auf seinen ersten Sieg weiter warten muss.

Lohnes Teammanager Louis Theodor sah die Leistung seiner Mannschaft grundsätzlich positiv, verwies jedoch auf die entscheidenden Situationen: „Die Leistung an sich war in Ordnung. Es hat nur leider ein paar mal der letzte Schritt gefehlt, gegen einen Gegner der gefühlt jeden Fehler sofort bestraft hat - daher geht das Ergebnis am Ende auch so in Ordnung.“

Lohne nimmt Erfahrung aus dem Duell mit

Für die junge Mannschaft der Blau-Weißen war die Begegnung zugleich eine Standortbestimmung gegen einen Gegner, der seine Möglichkeiten bislang konsequent nutzt. „Wir nehmen eine Menge Erfahrung mit. Wir haben eine sehr junge Truppe, wo das auch mal passieren darf. Ein einfacher Lernprozess, wo Kleinigkeiten am Ende das Spiel entscheiden, vor allem gegen solch abgezockte Gegner“, sagte Theodor.

Während Spelle mit sechs Punkten die Tabelle anführt, steht Lohne nach dem zweiten Spieltag mit einem Punkt auf Rang zehn. Für die Blau-Weißen geht es damit in den kommenden Begegnungen darum, den ersten Saisonsieg einzufahren. Spelle dagegen hat mit dem zweiten Erfolg in Serie seine Position an der Tabellenspitze gefestigt.