"Es hat die Gier gefehlt" – Die Meisterparty beim SV Dornach fällt aus

Dabei waren die Gastgeber zu Beginn beider Halbzeiten mit viel Schwung gestartet. Nach hoffnungsvollen Torannäherungen hatte Lorenz Scholz den ersten konkreten Abschluss, als er knapp verzog – er hätte besser in die Mitte gepasst (18.). Die Miesbacher standen ohne ihren am Sprunggelenk verletzten Liga-Toptorjäger Josef Sontheim (30 Treffer) tief, ließen den Gegner kommen und hofften auf Umschaltmomente. Der Aufsteiger und Partycrasher hatte seine besten Gelegenheiten in Person von Sean Erten, der den Ball nach einer halben Stunde knapp am Tor vorbei schlenzte und nach der Pause zweimal in aussichtsreicher Position gestoppt wurde (51./70.).

Der Herbstmeister spielte gefällig und ballsicher, den ganz großen Druck baute er allerdings nicht auf. Doch sowohl Hugo Heise – nach Vorarbeit von Markus Buck – als auch Can Bozoglu – nach Zuspiel von Simon Reitmayer – schnupperten am Torerfolg (32./38.), eine Pausenführung wäre verdient gewesen. Kurz nach Wiederbeginn prüfte Bozoglu Gästekeeper Michael Wiesböck mit einem Distanzschuss (53.), dann ebbte die Angriffswelle der Platzherren wieder ab, und erst mit der Einwechslung von Manuel Ring kam neuer Schwung in die Aktionen (64.), der angeschlagene Spielertrainer hatte eigentlich gar nicht auflaufen wollen. Auch Kapitän Markus Hanusch biss auf die Zähne, musste aber dann ausgewechselt werden (64.).

In der Schlussphase bekamen die tapfer verteidigenden Miesbacher mehr und mehr Probleme, das Siegtor lag in der mehrfach in der Luft. Nach Rings Freistoß-Chip bugsierte zunächst Sebastian Mandler den Ball aus drei Metern übers Tor (79.) – allerdings hatte der Schiedsrichter-Assistent die Fahne oben –, dann bereitete Ring mit seinem Schuss Wiesböck einige Probleme, und Scholz köpfte nach dem anschließenden Eckball knapp drüber (81.). Am Ende der regulären Spielzeit bekamen die Gäste den Ball nicht geklärt und die Gastgeber den Ball nichts in Tor, schließlich verpasste der in Augen von SVD-Trainer Wastl beste Dornacher, Linksverteidiger Reitmayer, am langen Pfosten knapp, ehe Ring den Kasten nur um Zentimeter verfehlte (90.+3).

Nach Abpfiff der Partie war die Enttäuschung groß bei den Platzherren, die eine große Chance verpasst hatten. Zwar hat der Spitzenreiter vor dem Saisonfinale am nächsten Wochenende noch zwei Punkte Vorsprung, muss aber in Bad Endorf gewinnen, um zu 100 Prozent ganz sicher durch zu sein – weil Dorfen den direkten Vergleich für sich entschieden hat. Wenn der Rangzweite zeitgleich in Töging die volle Ernte einfährt und Dornach nur unentschieden spielt, ist Dorfen Meister. Reicht es für Dorfen nur zum Remis, kann Dornach ruhig verlieren.

Trotzdem Freibier für die Fans

Seine für die Titelfeier gedachten 150 Liter Freibier schenkte der SV Dornach den 335 Zuschauern dennoch aus. Auch in der – am Ende vergeblichen – Hoffnung, dass der später spielende Konkurrent patzt und es für die Sofa-Meisterschaft reicht.

SV Dornach – SV Miesbach 0:0. SV Dornach: Bertic – Reitmayer, Wagatha, Hanusch (64. Reiter, 85. Hofberger), Buck – Heise (83. Schwarzmann), Mandler, Soheili, Partenfelder (64. Ring) – Bozoglu, Scholz. Schiedsrichter: Yunis Widholz (SC Pöcking-Possenhofen). Zuschauer: 335.