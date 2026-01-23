"Es hätte kaum besser laufen können"

Yavuz Aktas und Ali Dilber, Trainer des Heidelberger A-Ligisten VfB Wiesloch und der zweiten Mannschaft aus der Kreisklasse C, machen den FuPa Baden Wintercheck.

Die Hinrunde hätte für uns kaum besser laufen können. Wir sind Herbstmeister, haben aktuell zwölf Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz und sind seit über einem Jahr zuhause ungeschlagen. Unser klares Ziel ist der Aufstieg und wir befinden uns definitiv auf dem richtigen Weg.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Zur Winterpause müssen wir mit Andrii Korol einen Leistungsträger verabschieden. Andrii war einer der entscheidenden Faktoren für unsere positive Entwicklung im vergangenen Jahr, wofür wir ihm sehr dankbar sind und ihm für seine Zukunft alles Gute wünschen.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Mit Mirco Herbel vom VfB Leimen konnten wir jedoch einen absoluten Wunschspieler verpflichten, der die entstandene Lücke schließen soll. Zusätzlich verstärkt Emre Aydogmus ab der Rückrunde unseren Kader, sowie Spieler aus der A-Jugend, die zusätzlich in den Herrenbereich schnuppern dürfen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

In unserer Liga gab es bislang keine großen Überraschungen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir wollen die starken Leistungen aus der Hinrunde bestätigen und weiterhin konsequent Punkte sammeln, um unser großes Ziel zu erreichen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Deutschland gehört für mich immer zum Kreis der Favoriten, so auch im kommenden Sommer. Meine Topfavoriten sind Frankreich und Spanien. Beide Nationen verfügen über enorme Qualität und eine außergewöhnliche Breite im Kader, was sie seit Jahren auszeichnet.

Zweite Mannschaft

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Mit einem Spiel weniger stehen wir aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Insgesamt denke ich, dass wir unser Saisonziel zur Hälfte der Runde erreicht haben. Die Mannschaft hat sich nach Startschwierigkeiten im Verlauf der Hinrunde stabil präsentiert und gezeigt, dass sie in dieser Liga konkurrenzfähig ist.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Im Trainerteam gibt es aktuell keine Veränderungen. Zur Winterpause planen wir, den Kader punktuell zu verstärken und werden voraussichtlich ein bis drei Spieler dazubekommen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Überraschend ist für mich die DJK Balzfeld, die derzeit auf einem Tabellenplatz steht, der aus meiner Sicht über ihren eigentlichen Möglichkeiten liegt. Ich gehe davon aus, dass sie in der Rückrunde etwas zurückfallen werden.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser klares Ziel ist der 2. oder 3. Tabellenplatz und damit der Einzug in die Relegation. Mit etwas Glück wollen wir den Aufstieg in die B-Klasse realisieren.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Die Nationalmannschaft ist meiner Meinung nach aktuell nicht so stark besetzt wie in den vergangenen Jahren. Dennoch sehe ich sie als typische Turniermannschaft und traue ihr das Erreichen des Viertelfinals zu. Mein Favorit ist Spanien, da sie eine sehr gute Mischung aus Qualität und Spielstärke haben und seit Jahren attraktiven Fußball spielen.