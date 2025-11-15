Der Streit um den Sittenser Leistungsfußball geht weiter: Jürgen Damsch, ehemaliger U17-Trainer, räumt mit den Vorwürfen gegen seine Person auf und macht deutlich, worum es ihm mit seinen Forderungen wirklich ging.

Damsch bezieht damit Stellung zu einer Aussage von Willy Fröhlich. Der kommissarische zweite Vorsitzende und Kandidat für den Vorsitz des VfL Sittensen hatte am Montag gegenüber der ZEVENER ZEITUNG gesagt: „Wir wollten ihn (Anm. der Redaktion: Jürgen Damsch) unter Vertrag nehmen. Wir haben ihm zwei Angebote gemacht. Jedes Mal kamen neue Forderungen. Das ging so nicht.“

Ehemaliger U17 Trainer des VfL Sittensen Jürgen Damsch bezieht Stellung zu den Äußerung von Willy Fröhlich, kommissarischer zweiter Vorsitzende und Kandidat für den Vorsitz des VfL Sittensen. Foto: Wenzel Jürgen Damsch ist getroffen. Man merkt es ihm deutlich an, wenn man mit ihm spricht. „Es ging nie um mehr Geld. Das möchte ich klarstellen“, so der Bremer Fußballtrainer.

Letztlich kulminierten die gescheiterten Verhandlungen über einen Arbeitsvertrag zwischen dem Bremer Fußballtrainer und dem Gesamtvorstand des VfL Sittensen im Rücktritt der verbliebenen Leistungsfußball-Trainer und des sportlichen Leiters (und Trainers) Adrian Timmermann. Timmermann hatte daraufhin auf einer Sitzung des Fördervereins das Ende des Leistungsfußballs in Sittensen verkündet.

„Im Grunde ging es in dieser ganzen Angelegenheit nicht um mich, sondern um den ganzen Leistungsfußball in Sittensen“, so Damsch. „Der VfL-Gesamtvorstand hat den Leistungsfußball schlichtweg nicht mehr gewollt.“

Anfang Juli überhahm Damsch den Trainerposten der U17

Der A-Lizenzinhaber erzählt nun seine Geschichte. Er hätte das Traineramt bei der U17 des VfL Sittensen, Aufsteiger in die Niedersachsenliga, Anfang Juli übernommen. „Das war dem Gesamtvorstand um Willy Fröhlich bekannt. Adrian Timmermann als sportlicher Leiter hatte dies dem Vorstand mitgeteilt. Es stand in der Zeitung. Ich war offiziell als Trainer bei den Spielen aufgeführt, leitete das Training. Aber der Gesamtvorstand hat es tatsächlich in dieser ganzen Zeit nicht geschafft, einen Vertrag mit mir aufzusetzen. Das zog sich über Wochen, Monate“, erzählt der Bremer.

„In diesen gut 4 Monaten fuhr ich mehrmals die Woche nach Sittensen, hatte Auslagen, investierte viel Zeit und bekam dafür nichts - keinen einzigen Cent. Und ich denke, allein das zeigt schon: Es war für mich keine Frage des Geldes, sonst hätte ich diesen Trainer-Job gar nicht so lange ausgeübt“, fügt er hinzu.

Damsch sei es um das Geld für seine bereits gemachte Arbeit gegangen

Was die von Fröhlich angesprochenen „neuen Forderungen“ betrifft. „Das könnte falsch interpretiert werden. Es ging mir darum, für meine bisherige Arbeit einfach das mir zustehende Gehalt zu bekommen - also die ausstehenden Gelder für meine Trainertätigkeit, das Geld für die Fahrtkosten und weitere Auslagen“, so Damsch. „Mehr nicht. Ich habe keinen Cent mehr gefordert.“

Darüber hinaus hätte er - gemeinsam mit den anderen Leistungsfußball-Trainern und der sportlichen Leitung - Forderungen gestellt, um die Rahmenbedingungen für den Leistungsfußball zu verbessern.

„Damit überhaupt Leistungsfußball möglich ist“ so Damsch. „Ich wollte zum Beispiel für mein Team einen Co-Trainer haben. Das ist im Leistungsfußball, angesichts der Vielzahl von Aufgaben auf diesem Niveau, eine Selbstverständlichkeit. Alle unsere Forderungen und Vorschläge - bis hin zur Gründung des Fördervereins, mit dem wir sehr viele Sponsoren-Gelder hätten akquirieren können - wurden aber vom Gesamtvorstand um Willy Fröhlich blockiert. Das hat letztlich zum Rücktritt der sportlichen Leitung geführt.“