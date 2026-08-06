"Es gilt, unsere Leistungen auf hohem Niveau zu stabilisieren" Bravehearts empfangen Veilchen von Ismail Yesilyurt · Gestern, 15:57 Uhr · 0 Leser

Der SV Eichede in der Saison 2026-2027. – Foto: Johannes Kramer

Der 3. Spieltag der Flens-Oberliga hält mit der Begegnung zwischen dem SV Eichede und dem VfR Neumünster einen echten Kracher bereit. Dabei treffen am Samstag um 14:00 Uhr im Ernst-Wagener-Stadion der Vierte und der Fünfte der Vorsaison aufeinander. Beiden Spitzenmannschaften werden auch in der aktuellen Saison große sportliche Ambitionen nachgesagt.

Dabei starteten die Stormarner unter ihrem neuen Trainer Sascha Steinfeld mit einem beachtlichen 1:1-Remis gegen die U23 von Holstein Kiel in die Saison, ehe es am Dienstag in Kaltenkirchen bei der 0:1-Niederlage gegen die KT einen ersten Dämpfer zu verkraften gab. Dazu sagte Sascha Steinfeld, der neue Coach der Bravehearts, gegenüber YouKick: „Das Spiel gegen den VfR stellt für uns den Abschluss der Englischen Woche mit einem knackigen Auftaktprogramm dar. Für mich eine der Mannschaften, die sich ganz vorne einsortieren wollen. Sie haben sehr gute Einzelspieler sowie einen klaren Plan, was das eigene Spiel angeht. Wir haben gesehen, wozu wir in der Lage sind – in beide Richtungen. Daher gilt es, unsere Leistungen auf hohem Niveau zu stabilisieren.“

Verzichten müssen die Stormarner auf den Ex-Todesfelder Tünay Bektas nach seiner Roten Karte im letzten Punktspiel. Justin Krüger ist nach einer Muskelverletzung wieder ins Training eingestiegen.

Ex-VfR Neumünster Legende Christopher Kramer gegen Sascha Steinfeld (SV Eichede) hier noch als Spieler. – Foto: Olaf Wegerich

Beim VfR herrscht nach dem 1:1 gegen Kilia Kiel natürlich Eitel Sonnenschein, denn die Kilianer vergaben in Neumünster fast fahrlässig zwei Elfmeter – den letzten davon in der Nachspielzeit, den Teufelskerl Christopher Newe mit einer Monsterparade entschärfen konnte. Trotzdem hatte auch Rasensport einige Chancen, um als Sieger vom Platz zu gehen.