"Es gilt, stärker bei unserem eigenen Plan zu bleiben"

Der FSV 63 Luckenwalde geht mit breiter Brust in das nächste Auswärtsspiel der Regionalliga Nordost. Am Sonntag tritt die Mannschaft von Trainer Michael Braune um 14 Uhr beim Greifswalder FC an. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf will das Team die positive Stimmung nutzen, um auch in der Fremde Zählbares mitzunehmen. Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel betont: „Der Sieg zu Hause gegen Zehlendorf trägt auf jeden Fall dazu bei, diese Fahrt mit großer Lust anzutreten.“

Die Anreise nach Greifswald zählt zu den beschwerlichsten Aufgaben im Luckenwalder Spielplan. Brösel spricht offen über die Herausforderung: „Für uns steht eine der längsten Auswärtsfahrten der Saison an. Da wir nicht einen Tag vorher anreisen und übernachten, ist das immer eine besondere Situation, wenn du nach sehr langer Busreise und früherem Aufstehen als Spieler auf diesem Niveau abliefern sollst. Da gilt es, die Sitzposition schnell abzuschütteln.“ Gerade solche Umstände können den Rhythmus stören, machen einen Erfolg aber umso wertvoller.

Rückenwind durch den Heimsieg gegen Zehlendorf

Das 1:0 gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf war ein ganz wichtiger Erfolg für den FSV. Tim Luis Maciejewski hatte die Luckenwalder bereits in der 5. Minute in Führung gebracht. Danach ließ die Mannschaft zwar einige Chancen zur Vorentscheidung liegen, überzeugte aber mit einer starken zweiten Halbzeit und sicherte sich am Ende verdient die drei Punkte. Brösel hob die Bedeutung dieses Sieges hervor: „Der Sieg zu Hause gegen Zehlendorf vor wenigen Tagen trägt auf jeden Fall dazu bei, diese Fahrt mit großer Lust anzutreten.“

Personelle Lage stabil

Die englischen Wochen mit dichtem Spielplan verlangen den Spielern viel ab. Brösel ordnete die Situation ein: „Personell gibt es in englischen Wochen immer ein bis zwei Themen, konkret fallen aber bisher nur die Langzeitverletzten aus.“ Damit kann Trainer Michael Braune im Kern auf seinen gewohnten Kader setzen, auch wenn kleinere Blessuren die eine oder andere Umstellung notwendig machen könnten.

Greifswald mehr als ein Abstiegskandidat

Der Blick auf die Tabelle könnte täuschen. Der Greifswalder FC steht mit nur fünf Punkten aus acht Spielen auf Rang 15, gilt jedoch keineswegs als leichter Gegner. Brösel warnt: „Der GFC musste bisher viel einstecken in dieser Saison, sowohl was die personelle Situation als auch Spielglück angeht. Von der Art und Weise her zeigen die Teams von Markus Zschiesche seit Jahren eine deutliche sichtbare Handschrift, auf die wir uns bestmöglich einstellen werden.“ Damit macht er klar, dass Luckenwalde den Gegner nicht unterschätzen darf, sondern mit voller Konzentration an die Aufgabe herangehen muss.

Lehren aus den Duellen mit Spitzenteams

Die letzten Wochen waren geprägt von schweren Spielen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Niederlagen gegen den Halleschen FC, die VSG Altglienicke und den 1. FC Lokomotive Leipzig zeigten die Grenzen auf, aber auch die Ansätze, an denen die Mannschaft arbeiten kann. „Unser Ziel ist es, den Schwung aus dem Heimsieg mitzunehmen und uns besser zu präsentieren als gegen die drei Teams von oben in den letzten Wochen. Dazu nämlich zähle ich Greifswald aufgrund des Kaders und der Möglichkeiten ganz klar, auch wenn es die Tabelle derzeit (noch) nicht zeigt“, betont Brösel.

Den eigenen Plan durchziehen

Für den Geschäftsführer Sport ist klar, worauf es in Greifswald ankommt: „Es gilt, stärker bei unserem eigenen Plan zu bleiben. Dann haben wir eine Chance, die lange Heimfahrt mit gesammelten Punkten anzutreten.“ Die Ansage ist deutlich: Der FSV will aus einer kompakten Defensive heraus agieren, mit Leidenschaft verteidigen und vorne die eigenen Chancen konsequenter nutzen als zuletzt.

Blick auf die Tabelle

Mit zwölf Punkten aus acht Spielen liegt der FSV 63 Luckenwalde aktuell auf Rang neun und hat sich im Mittelfeld etabliert. Ein Auswärtssieg in Greifswald könnte nicht nur den Abstand zu den unteren Plätzen vergrößern, sondern auch den Anschluss an das obere Drittel sichern. Die Gastgeber hingegen stehen mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Sieg und zwei Remis stehen bisher zu Buche – ein Erfolgserlebnis gegen Luckenwalde wäre für den GFC enorm wichtig.