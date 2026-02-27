Es gibt zwei weitere Spielabsagen in der Regionalliga

– Foto: Timo Babic

Am 24. Spieltag der Regionalliga Nord soll nach einer Vorwoche mit nur drei ausgetragenen Spielen endlich wieder Fußball statt Wetter die Richtung bestimmen. Allerdings gibt es schon drei Spielabsagen.

Heute, 19:00 Uhr SV Meppen SV Meppen Hamburger SV Hamburger SV II 19:00 live PUSH



Der Spitzenreiter eröffnet den Spieltag mit einer Erinnerung, die für die Gäste schmerzt. SV Meppen steht auf Rang 1 mit 50 Punkten aus 22 Spielen (68:24 Tore) und will die Pole verteidigen. Hamburger SV II ist Sechster mit 32 Punkten aus 22 Spielen (38:35 Tore) – eine Mannschaft im oberen Mittelfeld, aber ohne Nähe zur Spitze. Das Hinspiel am 31.08.25 war eine Machtdemonstration: HSV II – Meppen 0:4. Genau deshalb ist die Ausgangslage klar: Meppen will wieder zeigen, warum es vorn steht. Hamburg II muss beweisen, dass es mehr ist als ein Team, das gegen die Großen auseinanderfällt – denn ein Ausrutscher droht hier nicht nur in Punkten, sondern auch im Selbstbild.

Oben gegen unten – und doch ist es in dieser Liga nie so einfach. SV Drochtersen/Assel ist Dritter mit 46 Punkten (21 Spiele, 54:30 Tore) und jagt die Spitze. FC Eintracht Norderstedt steht als 15. bei 18 Punkten (21 Spiele, 30:46 Tore) und spürt den Abstiegswind. Das Hinspiel am 31.08.25 endete überraschend klar aus Norderstedter Sicht: Norderstedt – Drochtersen 2:0. Diese Erinnerung macht das Rückspiel so elektrisierend: Drochtersen will die Scharte aus der Hinrunde ausmerzen, Norderstedt klammert sich an den Beweis, dass man auch gegen ein Spitzenteam gewinnen kann.

Morgen, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II VfB Lübeck VfB Lübeck 13:00 live PUSH



Ein Duell im Mittelfeld, in dem jeder Punkt nach Sicherheit schmeckt. Hannover 96 II (Absteiger) ist Neunter mit 29 Punkten (22 Spiele, 36:33 Tore), VfB Lübeck steht als Zehnter bei 27 Punkten (21 Spiele, 34:45 Tore). Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Lübeck knapp: Lübeck – Hannover 96 II 1:0. Für Hannover 96 II ist das die Gelegenheit zur Revanche und zur Festigung im Mittelfeld. Für Lübeck ist es ein Spiel, das dringend Stabilität verlangt – weil die Gegentore (45) zeigen, wie schnell ein Nachmittag kippen kann.





Das Spiel ist abgesagt. Der 1. FC Phönix Lübeck teilt dazu dies mit: "Auch unser kommendes Heimspiel gegen Kickers Emden fällt wortwörtlich leider ins Wasser. Die Hansestadt Lübeck hat den Buniamshof bis Ende Februar sperren lassen. Der Platz ist flächendeckend tief durchnässt und macht ein Fußballspiel nicht möglich." ---





So., 01.03.2026, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II HSC Hannover HSC Hannover 14:00 live PUSH



Ein Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld, das sich wie ein Richtungsentscheid anfühlt. SV Werder Bremen II ist Elfter mit 26 Punkten (21 Spiele, 42:50 Tore), HSC Hannover (Aufsteiger) steht als 13. bei 23 Punkten (21 Spiele, 31:55 Tore). Beide kassieren viele Gegentore – und genau das macht dieses Spiel so nervös. Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2: HSC Hannover – Werder II 2:2. Wieder ein Remis? Oder diesmal ein Sieg, der Abstand schafft? In einer Liga mit drei Absteigern kann genau dieser Unterschied später alles bedeuten.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr Bremer SV Bremer SV SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 live PUSH



Ein Spiel, das nach Spitzengruppe gegen oberes Mittelfeld aussieht – aber mit einem Hinrundenfingerzeig. Bremer SV ist Siebter mit 31 Punkten (21 Spiele, 29:26 Tore), SSV Jeddeloh steht als Vierter bei 41 Punkten (20 Spiele, 49:25 Tore) und bleibt in Reichweite der Top drei. Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Jeddeloh knapp: Jeddeloh – Bremer SV 1:0. Genau dieses Ergebnis passt zur Spannung: Es kann ein Spiel auf Messers Schneide werden. Bremen will die damalige Knappheit auf seine Seite ziehen, Jeddeloh will beweisen, dass man solche Spiele erneut kontrollieren kann.



Ein Kellerduell, das nach Überleben riecht. FC St. Pauli II ist Letzter mit 14 Punkten (21 Spiele, 24:45 Tore). TuS Blau-Weiß Lohne steht als 16. bei 17 Punkten (21 Spiele, 25:48 Tore). Drei Punkte trennen beide – und genau das macht diese Partie so brutal wichtig. Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Lohne 1:0: Lohne – St. Pauli II 1:0. Für St. Pauli II ist es die Chance, diese Niederlage umzudrehen und den Anschluss herzustellen. Für Lohne ist es die Aufgabe, nicht wieder nur knapp zu gewinnen, sondern überhaupt zu bestehen – weil im Keller oft nicht der schönere Fußball zählt, sondern der letzte, harte Meter.