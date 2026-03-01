Es gibt zwei Spielabbrüche heute: Was ist passiert?

Die Begegnung zwischen dem TSV Malmsheim II und der Spvgg Weil der Stadt III wurde abgebrochen. Vom TSV Malmsheim kommen gegenüber FuPa diese Infos dazu: "Ein Spieler von Weil der Stadt hat sich in Minute 2 schwer verletzt. Der Spielstand war 0:0." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird dann anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem TB Untertürkheim II und der SG Weilimdorf II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Beider Vereine haben bislang nicht auf FuPa-Anfrage reagiert. Fakt ist, dass die Begegnung wohl bis zur 90.+1 Minute gespielt worden ist. Zu diesem Zeitpunkt fiel nämlich das Tor zum 7:5 für Weilimdorf. Anschließend muss es dann wohl zum Spielabbruch gekommen sein. Beide Vereine und auch der Schiedsrichter werden ihre Stellungnahmen gegenüber dem Sportgericht abgeben und somit auch Licht ins Dunkel bringen. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

