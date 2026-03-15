Es gibt zwei Spielabbrüche: Das ist passiert

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Spielen zwei Spielabbrüche. Was war passiert?

In der Kreisliga Dahme/Fläming kam es bei der Begegnung zwischen dem FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen II und der SG Südstern Senzig zu einem vorzeitigen Abbruch der sportlichen Auseinandersetzung. Zum Zeitpunkt, als der Unparteiische die Partie beendete, führte die Reserve des FSV Eintracht bereits deutlich mit 3:0. Das Spiel dauerte lediglich 33 Minuten an, bevor die personellen Probleme der Gäste eine Fortführung unmöglich machten.

Nach dem Abbruch in Königs Wusterhausen liegt die Angelegenheit nun bei den zuständigen Verbandsinstanzen. Wie im Regelwerk für solche Fälle vorgesehen, müssen nun sowohl die beiden beteiligten Vereine als auch der Schiedsrichter detaillierte Stellungnahmen zu den Ereignissen auf dem Platz abgeben. Diese Dokumente dienen als Grundlage für die anschließende Bewertung durch das Sportgericht, welches eine endgültige Entscheidung über die Wertung der Partie treffen wird.

Der FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen erläuterte die Hintergründe des Vorfalls gegenüber FuPa. Demnach war die SG Südstern Senzig bereits mit einem stark dezimierten Kader zu dem Auswärtsspiel angereist, was die Grundlage für den späteren Abbruch bildete. Die offizielle Schilderung der Eintracht lautet wie folgt: "Unser Spiel würde nach dem Spielstand von 3:0 abgebrochen. Es wurde nach 33 Minuten abgebrochen, weil Senzig mit 9 Spielern angereist ist und sich 2 Spieler verletzt haben."

Massive Unterzahl in der Kreisklasse Süd Ostbrandenburg

Ein vergleichbares Szenario spielte sich in der Kreisklasse Süd Ostbrandenburg ab. Dort trafen der SV Blau-Weiß Ziltendorf und der USC Viadrina Frankfurt aufeinander. Auch hier konnte der sportliche Wettbewerb nicht bis zum regulären Ende fortgeführt werden. Bei diesem Aufeinandertreffen erfolgte der Abbruch nach 45 Minuten, also unmittelbar nach der ersten Halbzeit. Der Spielstand zu diesem Zeitpunkt lautete 7:0 zugunsten des SV Blau-Weiß Ziltendorf.

USC Viadrina Frankfurt mit nur sieben Akteuren

Die Informationen zu den Hintergründen in diesem Fall stammen direkt vom USC Viadrina Frankfurt. Der Verein hatte die Partie unter denkbar schwierigen Bedingungen mit lediglich acht Spielern begonnen. Im Laufe der ersten Halbzeit reduzierte sich die Anzahl der einsatzfähigen Akteure noch weiter, was schließlich das Ende der Begegnung bedeutete. Gegenüber FuPa teilte der USC Viadrina Frankfurt mit: "Das Spiel wurde abgebrochen auf Grund von zu wenigen Spielern bei uns, wir waren nur zu 7."

Formelle Aufarbeitung der Ereignisse in Ziltendorf

Alle beteiligten Parteien – der SV Blau-Weiß Ziltendorf, der USC Viadrina Frankfurt sowie der Schiedsrichter – werden ihre Berichte beim Sportgericht einreichen. Erst nach Sichtung dieser Stellungnahmen wird das Sportgericht ein Urteil fällen und über die offizielle Handhabung des Spielausgangs entscheiden.

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