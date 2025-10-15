Es gibt viel zu gewinnen

Vor einigen Wochen führte die SG beim Mannheimer Aufsteiger nach rund einer Stunde mit 2:1, als es plötzlich dunkel wurde. Die Flutlichtanlage gab ihren Geist auf und dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen. Aufgrund des Einflusses von höherer Gewalt muss die Partie nun wiederholt werden und beginnt folglich bei 0:0.

"Das sollte jedem klar sein", will Stefan Stötzel nicht, dass sich irgendeiner seiner Kirchardter schon im Vorfeld zu sicher ist, weiß es ja schon einmal ganz gut für sie ausgehen hat. Der spielende Co-Trainer hebt die große Chance hervor, die sich diese Woche auftut. Nach dem Gastspiel in Rheinau kommt am Sonntag der SV 98 Schwetzingen in den Kettendwald. Beide Kontrahenten haben derzeit vier Zähler weniger als die SG. "Wenn wir zwei Siege einfahren, hätten wir 20 Punkte und ein vorerst schönes Puffer auf die hinteren Ränge", rechnet Stötzel vor. Der 30-Jährige ist aber erfahren genug, um zu wissen, "dass unsere Gegner ähnlich denken und sich ebenfalls gute Chancen ausrechnen werden."