„Es gibt Spiele, da freut man sich auf die Arbeit am Montag“

Ein stimmungsvolles Flutlichtspiel am Sonntagabend endete für den BSC Acosta II torlos: Beim 0:0 beim SV Arminia Vechelde verpasste der Aufsteiger aus Braunschweig trotz klarer Überlegenheit einen möglichen Auswärtssieg.

„Fußballherz, was willst du mehr: schummriges Flutlicht, Nieselregen, tiefer Rasenplatz, die Mannschaften in grün/schwarz/grün und in schwarz/grün/schwarz“, beschrieb Trainer Uwe Stucki die Atmosphäre augenzwinkernd. Auf dem Platz entwickelte sich ein intensives, aber weitgehend faires Spiel, in dem Acosta II über weite Strecken das Geschehen kontrollierte.

„Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit klarem Chancenplus für uns. Vechelde konnte sich bei seinem Torwart bedanken, der reihenweise beste Torchancen vereitelte“, so Stucki weiter. Trotz zahlreicher Möglichkeiten blieb der Ball bis zum Schluss ohne zählbaren Erfolg im Netz.

Nach dem torlosen Remis hat der BSC Acosta II nun 26 Punkte aus 14 Spielen auf dem Konto und behauptet damit den dritten Tabellenplatz hinter Lehndorf (36) und Wendezelle (32). Die Leistung stimmte, nur die Chancenverwertung verhinderte einen noch besseren Abschluss des Spieltags.