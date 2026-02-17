Es gibt schon die 3. Spielabsage in der Regionalliga

– Foto: Timo Babic

Am 23. Spieltag der Regionalliga Nordost soll nach einem Wochenende fast voller Stillstand endlich wieder Fußball die Schlagzeilen schreiben. Allerdings sind schon jetzt drei Spiele abgesagt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---







---



Ein Spiel wie ein Prüfstein für Ambitionen – auf beiden Seiten. 1. FC Magdeburg II ist Achter mit 26 Punkten (20 Spiele, 33:29 Tore), solide, aber nicht sorglos. FC Rot-Weiß Erfurt kommt als Dritter mit 37 Punkten (20 Spiele, 36:25 Tore) – und damit mit dem Anspruch, oben dranzubleiben, wenn Lok und Jena das Tempo hochhalten. Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Erfurt zu Hause 3:1. Für Magdeburg II ist das die Erinnerung daran, dass man gegen die Topteams nicht nur mitlaufen darf. Für Erfurt ist es die Verpflichtung, aus einem Aufstiegsgefühl auch auswärts Punkte zu formen. Ein Spiel wie ein Prüfstein für Ambitionen – auf beiden Seiten. 1. FC Magdeburg II ist Achter mit 26 Punkten (20 Spiele, 33:29 Tore), solide, aber nicht sorglos. FC Rot-Weiß Erfurt kommt als Dritter mit 37 Punkten (20 Spiele, 36:25 Tore) – und damit mit dem Anspruch, oben dranzubleiben, wenn Lok und Jena das Tempo hochhalten. Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Erfurt zu Hause 3:1. Für Magdeburg II ist das die Erinnerung daran, dass man gegen die Topteams nicht nur mitlaufen darf. Für Erfurt ist es die Verpflichtung, aus einem Aufstiegsgefühl auch auswärts Punkte zu formen. ---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC Greifswalder FC Greifswald 14:00 PUSH



Hier trifft ein Team der Verfolgergruppe auf die raue Realität des unteren Drittels. Hallescher FC ist Fünfter mit 35 Punkten (20 Spiele, 30:20 Tore) – eine Bilanz, die nach Kontrolle klingt. Greifswalder FC steht als 14. bei 19 Punkten (19 Spiele, 21:29 Tore) und braucht dringend Ergebnisse, weil das Tabellenende nicht weit weg ist. Das Hinspiel am 30.08.25 war eindeutig: Greifswald – Halle 0:2. Für Halle geht es darum, diese Nüchternheit erneut auf den Platz zu bringen. Für Greifswald geht es darum, aus dem eigenen Stadion diesmal nicht nur ein Ort der Hoffnung, sondern in Halle ein Ort des Widerstands zu werden. Hier trifft ein Team der Verfolgergruppe auf die raue Realität des unteren Drittels. Hallescher FC ist Fünfter mit 35 Punkten (20 Spiele, 30:20 Tore) – eine Bilanz, die nach Kontrolle klingt. Greifswalder FC steht als 14. bei 19 Punkten (19 Spiele, 21:29 Tore) und braucht dringend Ergebnisse, weil das Tabellenende nicht weit weg ist. Das Hinspiel am 30.08.25 war eindeutig: Greifswald – Halle 0:2. Für Halle geht es darum, diese Nüchternheit erneut auf den Platz zu bringen. Für Greifswald geht es darum, aus dem eigenen Stadion diesmal nicht nur ein Ort der Hoffnung, sondern in Halle ein Ort des Widerstands zu werden. ---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 14:00 live PUSH



Die Zahlen erzählen eine klare Geschichte – und gerade deshalb wird dieses Spiel emotional. FC Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 41 Punkten (19 Spiele, 38:18 Tore) und hat noch Partien in der Hinterhand. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 13 Punkten (18 Spiele, 16:27 Tore) und kämpft gegen eine Lage, die keine Ausreden mehr duldet. Das Hinspiel am 02.09.25 endete 0:2 aus Chemie-Sicht: Chemie – Jena 0:2. Jena will den Druck auf Lok hochhalten, jeder Ausrutscher wäre ein Geschenk. Chemie dagegen braucht jedes Zeichen, dass die Rückrunde mehr sein kann als ein langer Kampf gegen das Unvermeidliche. Die Zahlen erzählen eine klare Geschichte – und gerade deshalb wird dieses Spiel emotional. FC Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 41 Punkten (19 Spiele, 38:18 Tore) und hat noch Partien in der Hinterhand. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 13 Punkten (18 Spiele, 16:27 Tore) und kämpft gegen eine Lage, die keine Ausreden mehr duldet. Das Hinspiel am 02.09.25 endete 0:2 aus Chemie-Sicht: Chemie – Jena 0:2. Jena will den Druck auf Lok hochhalten, jeder Ausrutscher wäre ein Geschenk. Chemie dagegen braucht jedes Zeichen, dass die Rückrunde mehr sein kann als ein langer Kampf gegen das Unvermeidliche. ---





---



Der Tabellenführer unter Druck – nicht in Punkten, aber in der Wahrnehmung. Lok Leipzig steht weiter ganz oben mit 46 Punkten (20 Spiele, 41:17 Tore), obwohl zuletzt ausgerechnet Chemnitz 3:0 gegen Lok gewann. FC Eilenburg ist 17. mit 12 Punkten (19 Spiele, 17:35 Tore) und braucht jeden Zähler, um überhaupt Anschluss zu halten. Das Hinspiel am 31.08.25 war knapp und hart: Eilenburg – Lok 0:1. Für Lok ist es die Pflicht, nach dem 0:3 wieder die eigene Stabilität zu zeigen. Für Eilenburg ist es die Sehnsucht nach einem Moment, der die Tabelle für einen Nachmittag leiser macht. Der Tabellenführer unter Druck – nicht in Punkten, aber in der Wahrnehmung. Lok Leipzig steht weiter ganz oben mit 46 Punkten (20 Spiele, 41:17 Tore), obwohl zuletzt ausgerechnet Chemnitz 3:0 gegen Lok gewann. FC Eilenburg ist 17. mit 12 Punkten (19 Spiele, 17:35 Tore) und braucht jeden Zähler, um überhaupt Anschluss zu halten. Das Hinspiel am 31.08.25 war knapp und hart: Eilenburg – Lok 0:1. Für Lok ist es die Pflicht, nach dem 0:3 wieder die eigene Stabilität zu zeigen. Für Eilenburg ist es die Sehnsucht nach einem Moment, der die Tabelle für einen Nachmittag leiser macht. ---





---

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH



Hier prallt zähe Kellerarbeit auf die Ambition, oben dranzubleiben. ZFC Meuselwitz ist 13. mit 19 Punkten (18 Spiele, 22:30 Tore), FSV Zwickau steht als Vierter bei 35 Punkten (19 Spiele, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Zwickau 2:0. Für Meuselwitz ist das die Erinnerung an die Grenzen – und zugleich der Auftrag, zu Hause mehr zu erzwingen. Für Zwickau ist es das klassische Spiel, das man gewinnen muss, wenn man nicht nur mitlaufen, sondern oben tatsächlich mitreden will. Hier prallt zähe Kellerarbeit auf die Ambition, oben dranzubleiben. ZFC Meuselwitz ist 13. mit 19 Punkten (18 Spiele, 22:30 Tore), FSV Zwickau steht als Vierter bei 35 Punkten (19 Spiele, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Zwickau 2:0. Für Meuselwitz ist das die Erinnerung an die Grenzen – und zugleich der Auftrag, zu Hause mehr zu erzwingen. Für Zwickau ist es das klassische Spiel, das man gewinnen muss, wenn man nicht nur mitlaufen, sondern oben tatsächlich mitreden will. ---

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH



Die Partie trägt zwei sehr unterschiedliche Geschichten in sich: BFC Preussen ist Neunter mit 26 Punkten aus 17 Spielen (25:23 Tore) – stabil, aber in einer engen Liga nie wirklich sicher. Chemnitzer FC ist Siebter mit 31 Punkten (21 Spiele, 31:29 Tore) und kommt mit breiter Brust, weil er zuletzt als einziges Team überhaupt gespielt hat – und dabei Lok Leipzig 3:0 schlug. Das Hinspiel am 30.08.25 endete 1:1: Chemnitz – Preussen 1:1. Dieses Remis macht das Rückspiel so elektrisierend: Preussen will beweisen, dass der Aufsteiger nicht nur verwaltet, sondern zupackt. Chemnitz will zeigen, dass das 3:0 gegen Lok kein Ausreißer war, sondern ein Signal – und dass man in dieser Liga nicht nur gegen den Spitzenreiter, sondern auch im Alltag liefern kann.